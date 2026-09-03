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Tragedia ferroviaria

La fractura del carril, principal anomalía detectada por la Guardia Civil en su inspección del accidente de Adamuz

El informe sitúa la primera rotura en el punto kilométrico 318+681 de la Vía I y describe una fractura transversal completa en una zona de soldadura, con desprendimiento de un fragmento del rail

Fotografía del tren Alvia siniestrado en Adamuz tomada con un dron por la Guardia Civil.

Fotografía del tren Alvia siniestrado en Adamuz tomada con un dron por la Guardia Civil. / CÓRDOBA

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Pilar Cobos

Córdoba

Una fractura completa del carril aparece como el hallazgo más relevante en el arranque de la secuencia de daños analizada por la Guardia Civil tras el accidente ferroviario de Adamuz. El acta de Inspección Técnico Ocular elaborada por especialistas del Servicio de Criminalística, firmada el 29 de julio pasado, identifica expresamente esta rotura como la "primera anomalía" detectada durante el examen de la infraestructura.

Como ha trascendido hasta el momento, la anomalía se localiza en el carril derecho de la Vía I, en el punto kilométrico 318+681. La inspección se realizó entre el 19 y el 21 de enero de 2026, y el accidente tuvo lugar el 18 de enero. Antes de llegar a este punto, los agentes realizaron un reconocimiento visual del tramo precedente sin observar, según recoge el documento, "anomalías relevantes" en los principales elementos de la vía.

Una fractura completa en una soldadura

La Guardia Civil describe una fractura transversal completa que provocó la pérdida de continuidad del perfil ferroviario y la separación de sus extremos. El carril situado después de la rotura quedó además girado hacia la derecha y desprendido de sus fijaciones, mientras que un fragmento irregular de unos 32 centímetros apareció separado sobre el balastro.

Carril roto, en una imagen posterior al accidente de Adamuz tomada por la Guardia Civil.

Carril roto, en una imagen posterior al accidente de Adamuz tomada por la Guardia Civil. / CÓRDOBA

El informe sitúa la fractura en la unión soldada entre dos cupones de carril y denomina "fractura originaria" al denominado Punto de Interés A1. A partir de ese lugar, la inspección documenta daños sucesivos en traviesas, elementos de sujeción y otros componentes de la infraestructura.

El acta no establece que la fractura sea la causa del accidente

El acta tiene carácter de inspección técnico ocular y documenta los indicios encontrados sobre el terreno. Por tanto, aunque identifica esta rotura como la primera anomalía observada, no establece que la fractura sea la causa del accidente, una cuestión que corresponde determinar al conjunto de la investigación técnica y judicial.

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Sin embargo, apoya la hipótesis central de la investigación, que apunta desde los inicios a la rotura del carril como causa del descarrilamiento del tren Iryo, que impactó con un Alvia que circulaba en esos momentos en sentido contrario. El análisis de las causas se encuentra a la espera de conocer los resultados de otras pruebas relevantes como los análisis de laboratorio de los carriles fracturados.

Fuente: Diario Córdoba

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