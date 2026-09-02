Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

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Fuente: El Periódico

Ángel García Collado Las Hurdes (Cáceres), 15 días después del incendio: "Nos sentimos vulnerables, pensamos que el próximo verano habrá más fuegos" Apenas 8 kilómetros en línea recta separan las poblaciones de Avellanar y Cerezal, ambas localidades de Cáceres. A pesar de que para llegar de una a otra hay que dar un rodeo de más de media hora, el incendio forestal de Las Hurdes, que se originó hace hoy 15 días, calcinó más de 3.700 hectáreas y conectó con ambos municipios. En un día importante para toda la comarca porque el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se había desplazado hasta allí para dictaminar las ayudas a los afectados por los incendios forestales, El Periódico Extremadura ha vuelto a estar sobre el terreno para conocer cuáles son las sensaciones de los vecinos, que aún miran con desolación el paisaje negro que han dejado las llamas. Lee aquí la noticia completa.

Este es el vídeo que aparece en el sumario del fuego de Aragón y que sitúa al sospechoso junto al origen del incendio En el marco de la investigación judicial abierta por el incendio de Las Peñas de Riglos, que quemó más de 14.500 hectáreas y obligó a desalojar a más de mil personas en varios municipios de la zona, se cuenta con varios vídeos en los que se observa cómo comenzó el fuego. En las imágenes, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y que están incluidas en el sumario del caso, se observa a una persona en la parte superior izquierda, con un chaleco amarillo, que se agacha en una zona de arbustos. El lugar es una campa de acopio de materiales de las obras de reforma de la A-132. Poco después, y ya sin la persona en la imagen, surge una llama en la misma zona donde poco antes estaba este operario y que acaba desatando el fuego. Leer más

Extremadura pide cambios en la Ley Estatal de de Montes para poder prevenir incendios Extremadura cambiará su Ley Agraria y pedirá la modificación del artículo 50 de la Ley Estatal de Montes, que prohíbe el cambio de uso forestal durante un plazo mínimo de 30 años en terrenos quemados, para poder avanzar en la prevención de incendios forestales en la comunidad autónoma. La presidenta del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, ha anunciado este martes las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado en la alquería de Vegas de Coria, perteneciente al municipio de Nuñomoral (Las Hurdes, Cáceres), como apoyo a la comarca extremeña que este verano ha sufrido el incendio forestal más grande, con 3.700 hectáreas quemadas y unos 1.000 vecinos evacuados. Guardiola ha dicho que comparte en origen la limitación de 30 años para el cambio de uso forestal en los terrenos quemados, establecida para evitar la especulación, "pero no podemos aceptar que con esa excusa se impida realizar labores de prevención".

Agricultores responsabilizan de los incendios a la gestión y la acumulación de combustible El presidente de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el experto en incendios forestales Francisco Castañares han pedido que no se criminalice a los agricultores por los fuegos en el monte, que a su juicio tienen una gran magnitud por la falta de gestión y la acumulación de combustible. También han insistido en que la cosecha se tiene que realizar en julio y que la Administración no debe prohibirlo. Fresneda y Castañares han hecho declaraciones a los periodistas antes de mantener una reunión en Toledo para tratar estos temas y han apuntado que es preciso recuperar la imagen del agricultor, que no quede empañada por los incendios de este verano, y han rechazado de forma contundente que se les pueda prohibir por ley cosechar en julio.

La Audiencia de Madrid confirma la prisión del detenido por el incendio de Lozoyuela, que calcinó 868 hectáreas La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido como presunto autor del incendio forestal declarado el pasado 16 de julio en Lozoyuela, que calcinó 868 hectáreas y obligó a evacuar a población de la zona. El auto, al que tuvo acceso Europa Press, desestima el recurso interpuesto por el investigado y considera que existen indicios racionales de su posible intervención en la causación del fuego. El tribunal ratifica la decisión adoptada el 7 de agosto por el Juzgado de Instrucción de Torrelaguna, que acordó el ingreso en prisión provisional del investigado. La Audiencia considera que la medida cautelar está justificada por la gravedad de los hechos y por los riesgos de fuga y reiteración delictiva.

Efectivos de tierra y medios aéreos continúan en las tareas de extinción del incendio forestal de Urzainki (Navarra) Efectivos de tierra y medios aéreos están trabajando este martes en la extinción del incendio forestal en la Peña de Gazpar, en Urzainki, declarado el pasado viernes 14 de agosto y que se reactivó este lunes. En concreto, trabajan en el lugar efectivos de los parques de Tafalla, Cordovilla, Sangüesa y la BHIF. Los efectivos de tierra cuentan durante la jornada de este martes con el apoyo de cuatro medios aéreos, que se irán incorporando de manera escalonada al dispositivo: dos helicópteros del Gobierno de Navarra y las dos aeronaves del MITECO con base en Miluce.

Los Bomberos de Barcelona dan por extinguido el incendio forestal de Collserola Los Bomberos de Barcelona han dado por extinguido este lunes el incendio forestal declarado el día 25 en el norte de Collserola. El fuego, que ha afectado a 54,5 hectáreas y que comenzó en la carretera Alta de les Roquetes, en el distrito de Nou Barris, estaba controlado desde el día 26. Una vez que el cuerpo de emergencias ha dado por apagadas las llamas, el Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado el Plan de Actuación Municipal (PAM).

Actúan por tierra y aire contra un incendio forestal en Molvízar (Granada) El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha activado este lunes medios aéreos y terrestres para combatir el fuego declarado en un paraje de Molvízar (Granada). Según han informado fuentes del Infoca, se han activado tres helicópteros semipesados y dos anfibios ligeros. Los medios aéreos refuerzan la labor por tierra de tres grupos de bomberos forestales, dos BRICA, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y dos autobombas.

El verano de 2026, el más cálido en la España peninsular desde 1961 El verano meteorológico de 2026 ha acabado como el más cálido desde 1961 la España peninsular, con una temperatura media que ha superado en 2,5ºC la normal. Así lo avanzó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el viernes a través de una serie de mensajes en 'X' en los que señaló que "prácticamente seguro" que la estación iba a acabar como el verano más cálido de la serie histórica en la Península. "El segundo verano más cálido fue el del año pasado, con +2,2°C por encima del promedio. El tercero fue el de 2022 (+2,1°C)", ha indicado el organismo estatal a través de su perfil en la red social. Además, AEMET explicó que las temperaturas han sido "claramente superiores" a las normales desde mediados de mayo salvo en breves períodos a principios de junio y finales de julio y otro período algo más largo a finales de agosto. "El calor de pleno verano probablemente vuelva a comienzos de septiembre", avanzó.