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Dos terremotos en cuatro minutos se sienten en Granada y el área metropolitana

Los seísmos han tenido como epicentro el Mar de Alborán y la localidad granadina de Armilla

Terremoto en Granada

Terremoto en Granada / IGN

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EP

Un seísmo superficial en el Mar de Alborán (Alborán Sur) de magnitud 3,2 mbLg se ha dejado sentir a las 11,58 horas de este martes en Granada capital y en la zona sur de su área metropolitana, así como en la Ciudad Autónoma de Melilla, la ubicación geográfica terrestre española más próxima al epicentro. Apenas cuatro minutos antes de este seísmo, a las 11,54 horas, la localidad granadina de Armilla era epicentro de otro terremetodo de intensidad III 'débil' y de magnitud 2, ubicado a cuatro kilómetros de profundidad.

Así se desprende de la información revisada publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press que, en un rango general, sitúa la intensidad de los terremotos en III, es decir, 'débil'.

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Los cálculos de intensidad del IGN tienen en cuenta las aportaciones que realizan los propios ciudadanos a través de la web o la app del instituto. Y en cuanto a las localizaciones donde se ha sentido el referido seísmo como con nivel III 'débil' se encuentran Armilla, Granada o Churriana de la Vega. Además, la intensidad se valora como II, es decir, 'apenas sentido', en Melilla, a pesar de su situación más próxima al epicentro.

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