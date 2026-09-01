El Consell de Ibiza distingue a los ganadores de los Premios Vuit d’Agost

Como cada año, el Consell de Ibiza ha entregado los Premis Vuit d’Agost en las categorías de música, pintura, diseño gráfico, fotografía y artesanía del barro. El acto, emotivo y sencillo, se llevó a cabo durante el mediodía de este lunes en la sala de actos de la Administración insular.

El músico Adolfo Villalonga Juan, profesor del Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera y un asiduo de la competición, se ha hecho con el galardón de Música Clásica con su obra ‘Sargantanes versus serps’, una pieza clásica que representa «una metáfora de la idiosincracia ibicenca, que se ve mermada por lo que viene de fuera». El autor explica que se valió de dos programas digitales para dar vida a sus ideas.

Desde Formentera, Roxana Mouriño Espiñeira se hizo con el premio en la categoría de Música Folk, Jazz y Flamenco con una pieza titulada ‘Brisa d’Eivissa’, compuesta para guitarra flamenca. La pieza, cargada de emotividad, busca plasmar «el viaje de la brisa marina cuando viene hacia la tierra y vuelve al mar», detalla la artista después de recoger el premio en la sede de la avenida de España. La pieza forma parte de su próximo álbum, ‘Viajes’, que verá la luz el año próximo.

En la categoría de Artesanía del Barro la galardonada ha sido Ana Uceda Pérez con su obra ‘Geologia de la identitat’, una pieza de cerámica blanca que habla de «la capacidad humana de reconstruirse», a imagen y semejanza de la corteza terrestre, «que tiene muchas capas». La autora explica que se ayudó de la técnica japonesa del Kintsugi, que consiste en tapar las grietas con polvo de oro para embellecer la cerámica rota y volver a unir sus piezas.

‘El so de les paraules’ (izquierda) y ‘Geologia de la identitat' (derecha). / Jerónimo Marín

Pintura, diseño gráfico y fotografía

El menorquín Enric Servera Carreras se alzó con el premio de Pintura gracias a su obra ‘Talús de Ponent’, inspirada en el litoral y los islotes el oste de la isla de Ibiza, que albergan una gran variedad de fauna y flora marina y que, según el artista, «es nuestro deber preservar».

Sonia Griñó López recibió el premio de Diseño Gráfico por ‘El so de les paraules’, que mezcla elementos musicales con las palabras de Joan Castelló, reconocido especialmente por su recopilación de rondalles durante el siglo pasado.

El premio de Fotografía recayó en Xavier Mas Ferrà por ‘Terra de pins, aigua amb pol·len’, una serie de fotografías inspiradas en la naturaleza ibicenca.

Las categorías de Investigación y de Música en modalidad de Pop Rock y Experimental, Electrónica y Música Urbana, han quedado desiertos en esta edición de los premios Vuit d’Agost. Cada premio está dotado con 3.000 euros en metálico.