Incidencias
Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un robo de cable en Tarragona
Lo ha confirmado Adif en sus redes sociales y están trabajando para solucionar la incidencia
Agencias
Un robo de cable cometido entre las localidades de L'Espluga de Francolí y Alcover (Tarragona) puede causar retrasos de entre 10 y 15 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona. Así lo ha informado Adifen un mensaje de 'X', en el que ha explicado que el personal de la compañía ya está trabajando para solucionar la incidencia "lo antes posible".
Por el momento, el gestor no tiene una previsión de cuándo se podrá recuperar la normalidad del servicio.
La circulación de la alta velocidad también se vió interrumpida la mañana del domingo entre Barcelona y Girona por la falta de tensión eléctrica al caer una catenaria, y no se solucionó hasta la tarde del mismo día.
Fuente: El Periódico
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