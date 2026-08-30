Ibiza se vuelca para ayudar a Colombia: «Hay que convertir el dolor en fuerza»

La solidaridad con Colombia llenó este domingo por la mañana el Parque de la Paz de Vila con una recogida de ayuda para las víctimas del terremoto que ha devastado varias zonas del país. La iniciativa consiguió movilizar a numerosos residentes de la isla que acudieron a donar ropa nueva, sábanas, prendas infantiles y todo tipo de artículos para los damnificados.

Detrás de la iniciativa están Juan David y Valentina, dos jóvenes que movilizaron la convocatoria a través de las redes sociales, mientras que la Asociación de Colombianos de Ibiza y Formentera (ACIF) se encargó de respaldar la iniciativa y realizar las gestiones necesarias ante el Ayuntamiento. «La verdad es que esto ha sido un trabajo en equipo», explica Alejandra Gámez, fundadora y secretaria de ACIF. «Nosotros, a nivel asociativo, lo que hemos hecho es apoyar el evento y darle legitimidad ante el Ayuntamiento de Ibiza», señala. Todo lo recogido se canalizará a través de la Fundación Madrina, en Madrid.

La respuesta superó sus expectativas. «Estoy muy contenta con los residentes de Ibiza porque han mostrado una colaboración magnífica», asegura Gámez. La confirmación municipal no llegó hasta el viernes y la campaña apenas pudo difundirse con antelación: «Ayer empezamos a mover este evento y la verdad es que ha sido algo que no me esperaba».

La mayor parte de las donaciones fue ropa. «Ropa nueva, sábanas, ropa para niños, para adultos, para hombres, para mujeres. Nos han traído hasta bañadores», enumera. La solidaridad ha llegado desde distintos puntos de la isla: «Ha venido gente hasta de Sant Antoni a traernos cosas».

Alejandra, vestida el traje de chapolera. / Guillermo Sáez

Para Gámez, la tragedia tiene además una dimensión profundamente personal. Es natural de Pereira, una de las ciudades afectadas por el terremoto, y acudió a la recogida vestida con un traje tradicional de chapolera, vinculado a las mujeres recolectoras de café. «Hoy Pereira, que es mi ciudad, está de cumpleaños, está cumpliendo 163 años», explica.

«He llorado mucho»

Pero la efeméride llega marcada por el dolor. «Ya se han retirado los escombros, hemos enterrado a nuestros familiares, a nuestros amigos. A mí me ha afectado directamente, he estado de luto todo este tiempo, he llorado mucho, mucho, porque ya Pereira no es lo que yo tengo en mi cabeza», cuenta, sin poder contener la emoción.

La secretaria de ACIF reconoce que ahora empieza una reconstrucción larga y costosa: «La mayoría de las personas ahora mismo necesitan de todo porque estamos en reconstrucción. Este evento que hemos creado y los conciertos que crearemos son para combatir todo ese dolor y convertirlo en fuerza. Esto va para largo. Se necesita mucho dinero, muchos eventos y mucha solidaridad de verdad con Colombia», subraya. ACIF prepara dos conciertos benéficos: uno el 9 de septiembre en Sant Antoni y otro el 10 de octubre en esta misma Plaza del Parque.

La comunidad colombiana tiene cada vez mayor presencia en las Pitiusas. Gámez, que vive aquí desde hace 22 años, calcula que actualmente viven unas 4.200 personas de esta nacionalidad, contando también a quienes aún no han regularizado su situación. «En los últimos cuatro años ha habido un repunte increíble de colombianos en España en general y las Pitiusas no son ajenas a ese comportamiento», concluye.