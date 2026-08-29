Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 29 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 29 de agosto de 2026, ha estado formada por los números 11, 22, 27, 30, 38 y 41. El número complementario es el 21 y el reintegro, el 7. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8709216, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
- El 'conseguidor' de la ITV de Ibiza sigue en activo: 'Ya no se pueden conseguir citas como antes, eso se acabó
- Seis serpientes salen a la vez de una trampa en Ibiza: “Estaban todas intentando escapar”, afirma Dean Gallagher
- Trifino Santacruz, un paraguayo con cáncer terminal que vive en Ibiza, no pudo recoger su NIE: la Policía se lo llevará al hospital
- «Nos han cobrado 11 euros por un café y un agua»: la 'influencer' gastronómica de ibiza Clara Rodríguez denuncia el sablazo
- Dos intoxicados en Ibiza por inhalación de humo en un incendio en el varadero de Puig d'en Valls
- Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
- Cae una red británica en Sant Antoni que vendía tusi, cocaína, ketamina y chocolatinas psicotrópicas a turistas