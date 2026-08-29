Migración
Desembarca una nueva embarcación en Cartagena con medio centenar de inmigrantes
Con este nuevo episodio, la nueva cifra de migrantes llegados en las últimas semanas podría elevarse a los dos centenares
Javier Ayala
Nueva llegada de inmigrantes a la Región de Murcia a través de la costa. Una embarcación ha llegado a la costa de Calblanque (Cartagena) en torno a las 10.30 horas con medio centenar de personas. Misma ubicación y mismo modus operandi que hace tres días, cuando a primera hora de la mañana llegó una patera-taxi a la zona ubicada entre Cala Reona y la playa Calblanque (Cartagena) y se retiró rápidamente al alta mar.
El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas a las 10.36 horas de esta mañana de parte de los bañistas que observaron el desembarco.
La cifra oficial de migrantes llegados en las últimas dos semanas es de 161, aunque con este nuevo episodio podría llegar a elevarse a los dos centenares, agravando una crisis migratoria que obligó a Fernando López Miras, Presidente del Gobierno Regional, a convocar este pasado jueves a todo su gabinete en Cartagena
Fuente: La Opinión de Murcia
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