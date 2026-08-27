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Crisis migratoria

Sira Rego, sobre Ceuta: “No vamos a aceptar deportaciones masivas de niños y niñas”

La ministra de Juventud e Infancia asegura que hay 1.500 menores "en situación de acogida" en la ciudad autónoma, de los cuales muchos tienen menos de 13 años y 700 son niñas

Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Sira Rego, esta mañana en Madrid, durante su comparecencia ante los medios tras la conferencia sectorial.

Sira Rego, esta mañana en Madrid, durante su comparecencia ante los medios tras la conferencia sectorial. / Marcos Villaoslada / Efe

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Olga Pereda

Madrid

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha mantenido esta mañana en Madrid un encuentro con los responsables autonómicos para tratar la compleja situación de Ceuta tras la entrada de unos 70.000 migrantes el pasado 30 de julio a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Todas las comunidades, salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura -donde el PP gobierna en coalición con Vox y que no han querido asistir al encuentro- han votado a favor de la transferencia de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para atender a los menores migrantes. Según las estimaciones de Rego, hay unos 1.500 niños y niñas que ahora mismo están “en situación de acogida por Ceuta”. De ellos, unas 700 son niñas. Abundan también los menores de 13 años.

Rego ha insistido en que cada expediente tiene que ser estudiado al detalle dado que la legislación española es “muy garantista” con la infancia en situación de desamparo. “Hay mensajes sencillos que calan, pero son equivocados”, ha resaltado para dejar claro que el posible retorno de los migrantes no es algo sencillo, sino que conlleva "mucho tiempo y muchos trámites". Especialmente, en el caso de la infancia. Devolver a los menores con sus familias de origen implica “un procedimiento jurídico específico, la intervención de la Fiscalía, y respetar el interés supremo del menor”, ha subrayado la ministra. “No vamos a aceptar deportaciones masivas de niños y niñas”, ha añadido tras repetir en varias ocasiones que se trata de “seres humanos de corta edad a los que hay que acompañar”. “He estado en Ceuta y he hablado con algunos de esos niños y niñas. Algunas situaciones son dramáticas. Hay menores que huyen de violencia extrema, otros no tienen familia y otros están en situación de calle”, ha resaltado.

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"Desinflamar Ceuta"

El objetivo de Juventud e Infancia es que todas las autonomías trabajen coordinadas con las autoridades de Ceuta y el Gobierno central para “desinflamar” la situación de la ciudad y poder pactar traslados a la península. Esa acogida temporal, hasta que se resuelva cada expediente, se puede hacer por varias vías. Desde la solidaridad de los territorios hasta la posible acogida familiar o a través de entidades sociales. Rego, que ha reconocido que algunas familias se han puesto en contacto con su departamento para acogidas temporales, ha avanzado que las organizaciones no gubernamentales tendrían disponibles unas 500 plazas.

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Fuente: El Periódico

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