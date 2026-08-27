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Incendio

Las llamas obligan a evacuar el pueblo valenciano del Saler y sus campings

El viento cambia de dirección y empuja el fuego hacia el núcleo urbano, mientras los vecinos abandonan sus viviendas ante la proximidad de las llamas

El Ayuntamiento de València ha habilitado l'Alqueria del Basket y la Fonteta para los desalojados

El fuego llega al pueblo de El Saler.

El fuego llega al pueblo de El Saler. / J.M. López

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Anna Mora

València

El fuego sorprendía este mediodía en la Devesa del Saler, donde se ha declarado un incendio que ha obligado a cortar la carretera CV-500 y desalojar una torre de viviendas. La evolución del viento ha complicado la situación durante las últimas horas y ha provocado un cambio en la dirección de las llamas.

Inicialmente, el viento empujaba el incendio hacia la playa de la Garrofera, pero hace algo más de una hora ha girado y ha comenzado a desplazar el frente hacia el núcleo urbano del Saler. Ante esta situación, el Cecopal ha decidido proceder a la evacuación del municipio del Saler y los campings y han movilizado autobuses de la EMT para los traslados de los vecinos y vecinas.

La situación había comenzado con un confinamiento preventivo. El ayuntamiento había pedido previamente a los vecinos que permanecieran en sus viviendas y mantuvieran puertas y ventanas cerradas para evitar la exposición al humo. Sin embargo, la evolución del incendio ha obligado finalmente a elevar las medidas de protección y proceder al desalojo. El consistorio ha habilitado l'Alqueria del Basket y la Fonteta para los desalojados.

Hasta el momento, las llamas han alcanzado el parking de la antigua discoteca Bunty, situado en la entrada de la localidad, en una zona próxima a varios naranjos secos. El fuego continúa avanzando por este entorno y se encuentra cada vez más cerca del núcleo urbano.

Tensión entre los vecinos

La situación ha generado momentos de máxima tensión entre los vecinos, que se han concentrado en las calles y han acudido a los agentes y efectivos de emergencias en busca de información sobre la evolución del incendio y las zonas afectadas.

Los equipos de emergencia trabajan para contener el avance de las llamas y proteger tanto las viviendas como las zonas habitadas, mientras la evolución del viento continúa siendo uno de los principales factores que condicionan la emergencia.

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Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias escala a Situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana.

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Fuente: Levante - EMV

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