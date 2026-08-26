Una embarcación con unas 50 personas a bordo llega a Cala de los Dentoles, en Cartagena

Una nueva lancha neumática con medio centenar de personas a bordo ha desembarcado este miércoles a primera hora de la mañana en el Parque Regional de Calblanque, en Cartagena.

En concreto, la embarcación, en la que viajaban unos 50 migrantes, ha llegado a Cala de los Dentoles, conocida como Cala Dorada, ubicada entre Cala Reona y la playa Calblanque, a las 07:36 horas, cuando testigos han dado el aviso al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

Tras el aviso, se ha activado el dispositivo de atención habitual tras la llegada de los migrantes a tierra.

La llegada de esta patera se produce apenas una semana después de otros dos desembarcos de características similares en la costa de Cartagena. El 19 de agosto, una lancha rápida dejó a 62 personas en Cala del Barco, en Cabo Tiñoso, en una escena presenciada y grabada por bañistas. Tres días después, el 22 de agosto, otra embarcación alcanzó Cala Dentoles, en Calblanque con 49 personas a bordo, entre ellas nueve menores.

López Miras convoca el Consejo de Gobierno en Cartagena

La sucesión de desembarcos ha reabierto además el debate político sobre la vigilancia de la costa murciana. El presidente regional, Fernando López Miras, remitió esta semana una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclamaba un refuerzo urgente de los efectivos de la Guardia Civil y de los medios marítimos y tecnológicos. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, también ha reclamado al Ejecutivo central más vigilancia y recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Otra lancha rápida con inmigrantes ha llegado esta mañana a las costas de la Región con total impunidad", ha denunciado López Miras este miércoles en sus redes sociales, donde ha comunicado que el Consejo de Gobierno se reunirá este jueves en Cartagena para tratar este asunto.

"Ante la gravedad de la situación, el Consejo de Gobierno se reúne mañana en Cartagena. La dejación de funciones del Gobierno de España es inadmisible, no puede ser que la Guardia Civil siga sin medios para frenar a las mafias. Exigimos el control de nuestro litoral, esto tiene que acabar ya", he escrito el líder del Ejecutivo regional, que ha manifestado seguir "a la espera" de la respuesta de Pedro Sánchez.

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Por su parte, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, rechazó ese diagnóstico y acusó a López Miras de generar una "innecesaria alarma social" y anunció además el refuerzo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil con una embarcación llegada a Cartagena, aunque la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sostiene que la patrullera rápida habitual está averiada y que el barco enviado como sustitución no dispone de prestaciones suficientes para interceptar las lanchas más veloces utilizadas por las mafias.

Fuente: La Opinión de Murcia