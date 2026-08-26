Educación reforzará la seguridad para garantizar el inicio del curso escolar en Ceuta.

El Ministerio de Educación reforzará la vigilancia en los centros educativos y rutas escolares de Ceuta para garantizar que el curso comience con normalidad el próximo 8 de septiembre, con presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad en las zonas próximas a colegios e institutos durante los horarios lectivos.

Así lo ha anunciado este miércoles el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, tras participar en la Junta Local de Seguridad convocada para planificar el dispositivo ante el inicio del curso, en una ciudad que atraviesa una situación de especial tensión por la crisis migratoria.

De la Rosa ha asegurado que "el curso escolar en Ceuta va a empezar justamente cuando estaba previsto" y ha pedido a las familias que confíen en las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Educación para garantizar que los alumnos puedan acudir a clase "con la seguridad necesaria".

El dispositivo contempla presencia uniformada en las rutas escolares, las paradas de autobús y las inmediaciones de los centros durante las entradas y salidas, así como durante los recreos.

También se reforzará la vigilancia de los colegios e institutos durante las tardes y noches, cuando no haya actividad lectiva, con el objetivo de evitar intrusiones.

El secretario de Estado ha explicado que la distribución concreta de los efectivos corresponderá a los cuerpos de seguridad, que están determinando las necesidades de cada centro y cada ruta. Ha señalado, no obstante, que tendrán "mayor prioridad y mayor interés" aquellos centros situados en las zonas consideradas actualmente más problemáticas, aunque ha insistido en que todos dispondrán de la protección necesaria.

En la reunión han participado representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Fuerzas Armadas y Protección Civil, junto con la Delegación del Gobierno, para coordinar el dispositivo de seguridad.

De la Rosa ha indicado además que los centros educativos se encuentran preparados desde el punto de vista material y organizativo. Según ha explicado, han sido limpiados y se han realizado las reparaciones necesarias, al tiempo que se adoptarán medidas para impedir la entrada de personas ajenas a los centros.

El Ministerio prepara asimismo un plan de acompañamiento psicosocial dirigido al alumnado y las familias para ayudarles a afrontar la situación de estrés derivada de la crisis que vive la ciudad. "Sabemos que esa tensión se reproduce también en el alumnado", ha señalado el secretario de Estado.

El calendario educativo mantiene así el inicio oficial del curso para los centros el 1 de septiembre, mientras que los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria se incorporarán el día 8.

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De la Rosa ha defendido que la actividad educativa "es un derecho y un deber" y que no debe interrumpirse, por lo que corresponde a las administraciones garantizar las condiciones de seguridad necesarias para su desarrollo.