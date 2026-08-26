Obituario
Álex, ‘in memoriam’
Vicent Marí Tur recuerda a Leandro de Santiago García, durante muchos años compañero de Juan Manuel Sánchez Ferreiro.
Vicent Marí Tur, ‘Botja’
Llegaste de tierras de pan llevar. Hace muchos años. Cuando aquella Ibiza, que era otra, fue realidad y no leyenda. Vallisoletano. Con ese verbo claro y directo... y esa retranca, a veces mordaz, que no te abandonó. Entendiste rápido el ibicenco. Y a los ibicencos. A nosotros, que pasamos a ser tu gente, casi tu familia, aquí. Incluso con los vaivenes propios que entraña cualquier relación.
En Austria recibí la noticia. Tu partir, una muerte anunciada, casi deseada por lo difícil que a veces se avecina el último andar.
Desde los Alpes, tocando el cielo, te he sentido cerca.
Nuestro Juan Manuel, tantos años colaborador de Diario de Ibiza, se despidió antes. Tempus fugit. Y parece que fue ayer. Por discreción, y por tristeza, de haberte sobrevivido, no hubiera podido reflejar, en negritas, tu nombre, en su columna diaria de tantos años.
Acompaño a la hermana, sobrinas y sobrinos de Leandro de Santiago, en el sentimiento. Recibió su cariño, como el de otras personas buenas, allanándole el camino hacia la hermosa paz de Dios.
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