Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrofiesta egipciaProtesta trabajadores AenaTemporal en IbizaEducación en Ibiza
instagramlinkedin

Ejército del Aire

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

El Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida de José Ángel Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

Fallece un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Fallece un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios / EJÉRCITO DEL AIRE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido mientras estaba destacado en Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.

En un mensaje publicado este viernes en la red social 'X', el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y el Ejército de Tierra han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.

Noticias relacionadas

El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales.

Añádenos en Google
  1. Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
  2. Alarma por un incendio en una vivienda en Punta Pinet: los vecinos escucharon una explosión
  3. Cáritas recibe la donación de la organización de la fiesta egipcia en sa Pedrera
  4. La Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas este jueves en Ibiza y Formentera: hasta 40 litros y rachas de 100 km/h
  5. La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta
  6. En estado grave una mujer tras caer desde una altura de 15 metros por un acantilado de Punta Prima, en Formentera
  7. Radar de lluvias en Ibiza y Formentera : sigue la evolución del tiempo en directo
  8. El auténtico motivo de la fiesta faraónica que transformó sa Pedrera de Can Coix en un escenario egipcio

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

La tormenta vuelca una embarcación en Formentera

La tormenta vuelca una embarcación en Formentera

El ruido delata un piso turístico ilegal alquilado por seis mil euros durante diez días en Ibiza

El ruido delata un piso turístico ilegal alquilado por seis mil euros durante diez días en Ibiza

Directo | El Gobierno ve factible el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península "en pocas semanas"

Directo | El Gobierno ve factible el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península "en pocas semanas"

Qué hacer si una cría de golondrina cae del nido: así puedes ayudarla sin ponerla en peligro

Qué hacer si una cría de golondrina cae del nido: así puedes ayudarla sin ponerla en peligro

Árboles caídos, apagones y barcos a la deriva por la tormenta en Ibiza y Formentera

Árboles caídos, apagones y barcos a la deriva por la tormenta en Ibiza y Formentera

La tormenta se va, pero la inestabilidad sigue en Ibiza y Formentera

La tormenta se va, pero la inestabilidad sigue en Ibiza y Formentera

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare el nuevo plan de asentamiento en Cisjordania

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare el nuevo plan de asentamiento en Cisjordania
Tracking Pixel Contents