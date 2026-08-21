El humorista David H: "La gente está cansada del contenido vacío en redes y busca algo más auténtico"

Con casi 1,5 millones de seguidores entre TikTok e Instagram, el mallorquín David H. (@soydavidh en redes), se ha hecho un nombre a base de sketches absurdos sobre situaciones cotidianas. Ahora da el salto al escenario con Humano Detectado, su primer show en directo, con paradas en Mallorca (14 de noviembre, en el Auditorium), Barcelona y Madrid. Con más de la mitad del aforo ya vendido, el cómico repasa su salto del móvil al escenario, los límites del humor y el boicot a influencers que estos días sacude TikTok.

¿Qué se va a encontrar el público en el show que no vean en sus redes?

En mis vídeos hago formato sketch, pero llevar eso al teatro de forma individual era complicado, así que he montado un show híbrido que mantiene la esencia de mi humor. Ahí van a encontrar al David que ya conocen de las redes, el del humor absurdo, pero abordando el show desde otro lugar. ¿Qué le ocurre al David real cuando su guion se rebela contra él mismo?

¿De donde sale el nombre de Humano Detectado?

Al principio se iba a llamar Error humano detectado, pero el nombre actual engloba mejor el núcleo y la moraleja del show. En el proceso creativo han cambiado muchas cosas, la primera versión no tiene mucho que ver con la que hay ahora. En el cartel ya se ve cómo se rompe un cristal con varias versiones de mi mismo, lo que hay detras de eso ya se verá en el show.

Humando detectado, de David H. / .

¿Le daba vértigo el salto a los escenarios?

Desde pequeño quise ser actor. Antes de graduarme en periodismo y marketing estudié arte dramático, y cuando me estaba consolidando en redes ya tenía claro que quería montar mi propio show de comedia. A finales de 2025 me lo propusieron y me lancé, pero con tiempo, no quería preparar un show en solo dos meses. Ahora, viendo la respuesta del público y cómo se están moviendo las primeras fechas, más que vértigo tengo muchas ganas y, sobre todo, responsabilidad y compromiso.

¿Se ve dando el salto a la televisión o al cine?

Estoy abierto a cualquier posibilidad. Mi objetivo en la vida era dedicarme al cine y ser actor, y poco a poco espero que se vaya dando. Las redes sociales han sido mi principal escaparate y espero que esto sea solo el primer escalón de una trayectoria más larga. Me da igual el humor o el drama, mi objetivo principal es contar historias.

Suele narrar situaciones cotidianas, como ir a una tienda de ropa o ver el tráiler de una película. ¿De dónde le sale la inspiración?

No suelen ser cosas que me pasan a mí. Por ejemplo, uno de los personajes más famosos es la dependienta de Zara, y yo casi no piso esa tienda. Es más bien el mito social alrededor de las dependientas: a la gente le encantó y me pidieron que mantuviera el personaje y protagonizara varios vídeos más. Lo que intento es coger algo cotidiano que conecte con la gente, que se sienta identificada, y llevarlo a algo absurdo. La base es esa: partir de lo cotidiano y llevarlo a lo imposible.

¿Hay algún tema que no se haya atrevido a tocar?

Nunca he querido entrar mucho en política. He tocado temas sociales desde la sátira, como la vivienda (entre otros) pero siempre desde algo evidente. Con las religiones tampoco, aunque hay cosas que sí he parodiado, como la elección de un nuevo papa, siempre llevándolo a algo absurdo. Igualmente creo que el humor no tiene límites, lo que sí tiene límite es el contexto, sobre todo en redes sociales. De hecho, hago bromas con mi familia o amigos que jamás haría en un vídeo.

¿Se atrevería con el humor negro?

A mí me gusta el humor negro. Ahí tienes que estar muy abierto y saber que se pueden hacer bromas sobre situaciones que te han podido afectar personalmente. Tienes derecho a ofenderte, pero no a pedirle explicaciones al humorista: el humor consiste en reírse de las propias desgracias. Sí es verdad que hay límites que yo personalmente nunca tocaría, porque en redes el alcance es masivo. El contexto es lo que me puede limitar el alcance de ciertas bromas.

David H en los Premios Ídolo / Mike Calvo

¿Vivimos en una sociedad que se ofende con más facilidad?

No sabría decirte, pero creo que la gente se ofende más en redes sociales. Ahí se ponen un disfraz y valoran y critican todo, pero en su día a día no cuestionan ciertas bromas de sus amigos o de su familia. Se sienten con la licencia de criticarlo todo, hay mucha crispación a nivel digital. En redes uno sabe que no tiene consecuencias reales, así que critica antes de valorarse a sí mismo.

¿Qué opina del boicot a influencers que está ocurriendo ahora mismo en TikTok?

Creo que es solo una ola pasajera. Las polémicas mueren muy rápido y creo que va a quedar en algo anecdótico, aunque puede ser un punto de inflexión para los influencers afectados, quizás un poco más asociados al lifestyle, a los que se está acusando de tener un contenido más “vacío”. Puede que eso deje de ser tan visto o monetizable. Pero claro, es contenido que se sigue consumiendo mucho, sobre todo por los más jovenes. Lo que puede cambiar este boicot es que les interese cada vez menos, porque la gente busca algo más auténtico y más real. Ver que te compras quizá tu segunda casa mientras hay gente que se está matando por llegar a fin de mes; no es culpa del influencer de forma directa, pero es normal que se distancien de ellos. También es normal que en ocasiones se mojen en temas políticos y eso siempre genere críticas. Las redes son muy salvajes, siempre tienen el dedo puesto y te recortan un traje según lo que perciben de ti, como si te conocieran, cuando en realidad solo les has enseñado una pequeña parte de tu vida.

¿Qué es lo más difícil para un humorista en 2026?

Que la gente no se ofenda. Hacer reír no me parece algo complicado, aunque sí es verdad que es algo personal: ahora mismo me pones delante de mil personas aleatorias e igual no les hago reír. Pero me sigue pareciendo más difícil conseguir que nadie se ofenda.