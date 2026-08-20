Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Donativos macrofiesta egipciaApagones en IbizaLimpieza de torrentesInundaciones en Ibiza
instagramlinkedin

En la Sierra de San Vicente

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

Por el momento no se han encontrado indicios de la presencia del felino avistado supuestamente por un repartidor

Imagen de archivo de un león.

Imagen de archivo de un león. / TOMASZ GZELL / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Toledo

La Guardia Civilmantiene este jueves, al menos hasta mediodía, la búsqueda de un león en la Sierra de San Vicente (Toledo), avistado supuestamente por un repartidor, aunque por el momento no se han encontrado indicios de su presencia y los núcleos zoológicos contactados no han comunicado la ausencia de ningún animal.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han señalado a EFE que la búsqueda se ha reactivado esta mañana con drones y un helicóptero.

La búsqueda del animal se activó ayer miércoles tras una llamada al servicio de urgencias y emergencias 112 de un repartidor que trabajaba por la zona y que dijo que había divisado un león en la zona del convento del Piélago, en la Sierra de San Vicente, al noroeste de la provincia de Toledo.

En concreto, el aviso fue en las proximidades de la carretera TO-1375 a la altura del kilómetro 9, una vía que conecta las localidades de El Real de San Vicente y Navamorcuende.

La Delegación del Gobierno ha señalado que "no hay novedades" en cuanto a la búsqueda y que se mantiene el operativo preventivamente al menos hasta este mediodía.

La Guardia Civil ha indagado en el núcleo zoológico de Hinojosa de San Vicente (Toledo) y en otros de la Comunidad de Madrid y algunos más alejados, por si el animal hubiera salido de allí.

Del mismo modo, la Guardia Civil también está haciendo comprobaciones de la localización de los perros de raza mastín tibetano de la zona, debido a las características físicas -sobre todo el pelaje- similares a los leones.

Noticias relacionadas

Varios ayuntamientos, entre otros el de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente o Almendral de la Cañada han avisado a los vecinos en redes sociales de que tomen precauciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En estado grave una mujer tras caer desde una altura de 15 metros por un acantilado de Punta Prima, en Formentera
  2. Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
  3. Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
  4. La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta
  5. La Aemet avisa de tormentas, reventones térmicos y rachas muy fuertes que podrían extenderse a Baleares desde el jueves
  6. La Aemet activa cuatro alertas en Ibiza y Formentera: temperaturas de hasta 38 grados, tormentas y rachas de 80 kilómetros por hora
  7. Detenido por secuestrar y agredir sexualmente a una joven en una vivienda de Ibiza
  8. Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

El supuesto león de Toledo continúa en paradero desconocido: la Guardia Civil mantiene la búsqueda del animal con drones y un helicóptero

Un motorista herido tras chocar con una furgoneta en una rotonda de Ibiza

Un motorista herido tras chocar con una furgoneta en una rotonda de Ibiza

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

El terror de ‘Insidious’, baile y acción protagonizan los estrenos de cine de esta semana

Fiestas en Ibiza: Cáritas recibe la donación de la organización del evento egipcio en sa Pedrera

Fiestas en Ibiza: Cáritas recibe la donación de la organización del evento egipcio en sa Pedrera

Vídeo: accidente de tráfico en Ibiza

La aparición inesperada de Robbie Williams en una discoteca de Ibiza

La aparición inesperada de Robbie Williams en una discoteca de Ibiza

José Luis Benítez, nombrado Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III de Inglaterra por ayudar a los turistas británicos en Ibiza

José Luis Benítez, nombrado Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III de Inglaterra por ayudar a los turistas británicos en Ibiza

Limitación de coches en Ibiza: el Consell contabiliza 20.500 menos de mayo a julio

Limitación de coches en Ibiza: el Consell contabiliza 20.500 menos de mayo a julio
Tracking Pixel Contents