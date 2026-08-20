Un rayo provoca un incendio en Valencia que amenaza el Parque Natural de la Sierra Calderona

Las fuertes tormentas con carga eléctrica que recorren la Comunitat Valenciana este viernes han dejado varios conatos de incendio en las tres provincias.

Tras una jornada a contrarreloj para los serivicios de extinción, el fuego que más preocupa es el que se encuentra entre Segorbe y Gátova, declarado a última hora de esta tarde por la caída de un rayo y que amenaza el Parque Natural de Serra Calderona. Se han movilizado 11 unidades y una autobomba de bomberos forestales de la Generalitat, 3 dotaciones de bomberos del Consorcio de Valencia, una dotación del Consorcio de Castellón y 4 agentes medioambientales. Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendio Forestal (PEIF).

Se ha establecido el Puesto de Mando Avanzado en el ayuntamiento de Gátova para coordinar el operativo del incendio, según ha confirmado Jesús Salmerón, alcalde de la localidad en sus redes sociales. El edil también ha confirmado que se ha restringido temporalmente el uso de agua potable en Gátova para "garantizar toda la disponibilidad posible en los hidrantes que tenemos para la extinción", además del agua del abrevadero y de la piscina municipal.

El ayuntamiento de Altura, por su parte, también ha pedido colaboración ciudadana para facilitar los trabajos de extinción y pide evitar circular por la CV-25 en sentido Gátova.

Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, asegura que se encuentra pendiente de la evolución del fuego y en contacto con los alcaldes de Segorbe y Gátova.

Siete conatos en la Comunitat Valenciana

Además del de Segorbe, Emergencias ha informado de seis incendios forestales más declarados en Borriol, Llíber, Tavernes de la Valldigna, Siete Aguas, Altura y Alcúdia de Veo. Hasta los tres puntos se han desplazado medios aéreos para la extinción.

El incendio de Borriol ha movilizado dos aéreos de la Generalitat, dos unidades terrestres y dos helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas y una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Los bomberos confirman que la evolución es positiva, aunque todavía no se puede dar por establizado.

Hasta Alcúdia de Veo, cerca de Benitandús, se han desplazado dos medios aéreos de la Generalitat, tres unidades terrestres y una helitransportada, una autobomba, voluntarios de Espadà Millars, una unidad de prevención de incendios y un agente medioambiental. El incendio se ha estabilizado minutos después de las 22:00 horas de este jueves.

Actuación de los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón en el incendio forestal de Alcúdia de Veo / Consorci Provincial de Bombers de Castelló

Emergencias ha alertado de un incendio forestal en el municipio de Llíber, en la Marina Alta, con dos medios aéreos, dos unidades terrestres y dos helitransportadas de forestales de la Generalitat, dos autobombas y una unidad de prevención de incendios. El incendio se ha dado por controlado a las 20:44 horas.

En el declarado en Siete Aguas han trabajado un medio aéreo, dos unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat y dos autobombas. El fuego se ha dado por extinguido a las 19:40 horas de este jueves según ha informado Emergencias.

Tavernes de la Valldigna ha registrado a primera hora de la tarde un incendio por la caída de un rayo que ha movilizado dos medios aéreos, dos unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat y dos autobombas.

Los bomberos han informado también de un posible fuego declarado en el término municipal de Altura, donde se han desplegado una dotación de bomberos de la Diputación de Castellón, dos unidades forestales y un coordinador forestal.

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Emergecias avisa de que el nivel de preemergencia de incendios forestales para hoy es extremo en toda la Comunitat Valenciana por la posibilidad de tormentas secas en todo el territorio.

Fuente: Levante - EMV