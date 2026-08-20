Migración
La patera que llegó a Cartagena el pasado miércoles transportaba 62 personas, 15 de ellos menores
La Delegación del Gobierno infomó que "se están tramitando los procedimientos de expulsión correspondientes"
José Arrondo
La Delegación del Gobierno en Murcia confirmó que la embarcación que arribó a Cala de Barco llevaba a bordo a 62 migrantes argelinos. En una nota de prensa señalaron que se trata de, en concreto, 45 hombres, 2 mujeres mayores de edad y 15 menores, todos ellos varones.
Asimismo, destacaron que todas las personas se encontraban en buen estado de salud y, tras ser atendidos por la Cruz Roja, fueron puestos a disposición de la Policía Nacional. Aclararon que recibieron atención por parte de las administraciones públicas y las ONG, tal y como indica el protocolo. Al respecto de su estancia o no en el país, señalaron que "se están tramitando los procedimientos de expulsión correspondientes".
Todo esto ha generado un ambiente de disputa política en el que ha participado el Gobierno regional. Sin ir más lejos el presidente Fernando López Miras ofreció sus quejas en el programa 'Espejo Público' donde indicó que la ONG indicó que se deberán acoger a 16 menores.
Según indicó en el programa, desconoce si se trata de personas procedentes de la patera que llegó la pasada tarde de miércoles a Cartagena.
Fuente: La Opinión de Murcia
- En estado grave una mujer tras caer desde una altura de 15 metros por un acantilado de Punta Prima, en Formentera
- Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
- Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
- La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta
- La Aemet avisa de tormentas, reventones térmicos y rachas muy fuertes que podrían extenderse a Baleares desde el jueves
- La Aemet activa cuatro alertas en Ibiza y Formentera: temperaturas de hasta 38 grados, tormentas y rachas de 80 kilómetros por hora
- Detenido por secuestrar y agredir sexualmente a una joven en una vivienda de Ibiza
- Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep