Un terremoto de magnitud 4,7 vuelve a sacudir Granada

La provincia de Granada ha registrado este martes, 18 de agosto, un nuevo terremoto de magnitud 4,7, según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico se ha producido a las 10:37 horas, hora peninsular española. El epicentro se ha localizado al noroeste de Gójar, en el área metropolitana de Granada, concretamente en las coordenadas 37.1168 de latitud y -3.6592 de longitud.

Según la información del IGN, la magnitud inicialmente registrada ha sido de 4,7 mbLg. Los primeros registros apuntan a que ha sido sentido ampliamente por la población en Granada y su área metropolitana. También en puntos de otras provincias como la de Almería.

El movimiento llega después de varios días de actividad sísmica en esta zona de la provincia granadina, especialmente en el entorno de Alhendín y los municipios próximos al área metropolitana. Por el momento, los datos facilitados por el IGN incluyen una intensidad máxima entre V y VI, es decir, entre fuerte y levemente dañino.

Para conocer cómo se ha sentido en Granada, la clasificación del IGN cataloga este nuevo terremoto como fuerte (V), que significa que es sentido dentro de los edificios por la mayoría y por algunos en el exterior. Algunas personas se asustan y corren al exterior, se despiertan muchas de las personas que duermen, y los observadores sienten una fuerte sacudida o bamboleo de todo el edificio, la habitación o el mobiliario. Los objetos colgados también oscilan considerablemente, las vajillas y cristalerías chocan entre sí, los objetos pequeños, inestables y/o mal apoyados pueden desplazarse o caer, y las puertas y ventanas se abren o cierran de pronto. En algunos casos se rompen los cristales de las ventanas, y los líquidos oscilan y pueden derramarse de recipientes totalmente llenos, mientras que los animales dentro de edificios se pueden inquietar.

En caso de subir a levemente dañino, es sentido por la mayoría dentro de los edificios y por muchos en el exterior; algunas personas pierden el equilibrio y muchos se asustan y corren al exterior. Además, pueden caerse pequeños objetos de estabilidad ordinaria y los muebles se pueden desplazar. En algunos casos se pueden romper platos y vasos. Se pueden asustar los animales domésticos (incluso en el exterior).

Otro terremoto sacude Granada cuatro días después

Granada ha vuelto a sentir un fuerte temblor en el suelo tan solo cuatro días después. Fue en la madrugada de este sábado, a las 01:04:40 hora peninsular, cuando el Instituto Geográfico Nacional (IGN) registraba un terremoto con epicentro al noreste de la localidad de Alhendín con una primera estimación de magnitud 4,8, que se elevaría posteriormente hasta 5,0 grados. En aquella ocasión, ya unas horas antes se había registrado un terremoto de magnitud 3,7 que había hecho temblar 67 municipios de la provincia granadina durante la tarde del viernes.

A pesar de la envergadura de lo ocurrido, el balance en cuanto a daños personales y materiales fue positivo. No hubo que lamentar daños estructurales graves, no hubo daños materiales graves y no hubo daños personales. No obstante, el domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advertía a los vecinos de Granada de que en los próximos días o semanas iba a haber más movimiento sísmico y temblores, como así está siendo.

"Es posible y previsible que haya movimiento sísmico y por tanto haya temblores", señalaba, durante "los próximos días, incluso las próximas semanas". Por tanto, pedía a los ciudadanos que si notaban algún temblor aplicaran el manual de cómo hay que comportarse y fuesen precavidos. "Esperamos y deseamos que no volvamos a tener ningún temblor y que podamos tener, en lo que resta de verano, un verano tranquilo", abundaba, aunque nuevamente la provincia de Granada está sufriendo cuatro días después otro nuevo terremoto y réplicas.

Fuente: El Correo de Andalucía