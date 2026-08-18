El Imserso abrirá el 14 de septiembre las reservas para 2026-2027 con viajes desde 50 euros

El Imserso ya tiene fecha para el inicio de la comercialización de los viajes de la temporada 2026-2027. El organismo abrirá a partir del 14 de septiembre las reservas de su programa de turismo para mayores, que este año contará con 879.213 plazas y mantendrá dos de las novedades incorporadas en la campaña anterior: los viajes por 50 euros para los pensionistas con menos recursos y la posibilidad de viajar con animales de compañía en determinados destinos.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha comenzado ya a enviar las cartas de acreditación a los usuarios del programa. En total, se han enviado 2.938.156 cartas para las 4.602.255 personas acreditadas que podrán participar en la nueva temporada, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La convocatoria oficial de esta campaña fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de junio y contempla las mismas 879.213 plazas que la temporada anterior.

7.447 viajes por 50 euros

Una de las medidas que se mantienen es la reserva de 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad y que obtengan la puntuación necesaria en el sistema de valoración.

En estos casos, el beneficiario paga 50 euros por el viaje, mientras que el Imserso asume el coste restante. La tarifa reducida es válida para un único viaje y para el destino que figure en la acreditación recibida por el usuario.

Para el resto de beneficiarios, los precios varían en función del destino, la duración y la temporada. Por ejemplo, una estancia de 10 días y nueve noches en la costa peninsular, con transporte incluido, cuesta 309,22 euros en los meses de noviembre a abril y 409,22 euros en temporada alta. Los viajes a capitales de provincia, de cuatro días y tres noches, parten de 132,91 euros.

Una pareja de pensionistas disfruta de un viaje del Imserso. / M.J.GIL/AGENCIAS| EUROPA PRESS / Europa Press

Los precios incluyen alojamiento, pensión completa --salvo en los viajes a capitales, donde se ofrece media pensión--, transporte cuando está contemplado en la modalidad y una póliza de seguro colectiva.

Además, el Imserso establece un suplemento de 100 euros para los segundos y sucesivos viajes que realice cada usuario durante la temporada.

Viajes con animales

La otra novedad que se consolida es la posibilidad de viajar con animales de compañía, una opción que se incorporó en la campaña 2025-2026 y que continuará esta temporada.

La medida está disponible en los viajes de costa peninsular y costa insular, con plazas reservadas para usuarios que viajen con animales de hasta 10 kilos de peso, incluido el transportín, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su transporte y cuidado.

Casi 880.000 plazas

La oferta se divide en tres grandes modalidades. La costa peninsular concentra 440.284 plazas, el turismo de costa insular contará con 228.142 y las modalidades de turismo de escapada dispondrán de otras 210.787.

Esta última categoría incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, viajes a capitales de provincia y desplazamientos a Ceuta y Melilla, además de determinadas modalidades de viajes de procedencia europea.

El calendario de reservas no será idéntico para todas las comunidades autónomas. El 14 de septiembre comenzará la comercialización en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para los usuarios preferentes, mientras que los no preferentes podrán hacerlo desde el día 15.

En el resto de comunidades autónomas, así como en Ceuta, las reservas comenzarán un día después.

El sistema vuelve a incorporar además medidas para intentar evitar que la demanda se concentre en los periodos de mayor ocupación. El 36% de las plazas de cada lote se ha distribuido proporcionalmente entre los distintos meses de la campaña para favorecer la desestacionalización y reducir la concentración de viajes en determinadas fechas.

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El programa de Turismo del Imserso no solo busca facilitar el acceso de los mayores a viajes a precios reducidos. El propio organismo destaca también su papel en el mantenimiento de la actividad turística durante la temporada baja, con impacto sobre el empleo y sobre los destinos que participan en el programa.