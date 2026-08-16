Tarde de juegos por la igualdad en una playa de Ibiza

"En verano parece que hay muy pocas propuestas dedicadas a familias, y menos aún en un espacio como la playa, que habitamos mucho". Lo dice Inés Clapés, educadora, maestra y artista, mientras a su alrededor un grupo de niñas termina de decorar a rotulador dos "cometas caseras", sentadas en el suelo de la Biblioplatja de Talamanca. Todavía no han salido a la arena. Les falta un último repaso de color, y ahí es donde llevan un buen rato: entre el rosa y el amarillo, sin prisa por decidirse.

Este martes a las seis de la tarde la playa de Talamanca vuelve a acoger ‘Vine a jugar amb igualtat’, la iniciativa gratuita de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza que regresa después del buen resultado del año pasado. Hasta el 13 de septiembre, cada martes y domingo de 17 a 20 horas, la pequeña caseta de madera que hasta hace poco albergaba las duchas de la playa —y que hoy funciona como biblioteca al aire libre— se convierte en el punto de encuentro de familias con niños y niñas de todas las edades.

"El espacio que tenemos es muy pequeñito, pero muy completo", explica Inés, monitora del programa junto a su compañera Marta Ortega. Dentro de la caseta han organizado zonas diferenciadas para que los niños puedan pasar de una manualidad a otra según les apetezca. "Todavía estamos empezando y estamos a la espera de recibir más material, pero ya contamos con un rincón de cuentos, cedidos por el Casal d’Igualtat, que transmiten valores tan importantes como el respeto, la tolerancia y la igualdad", cuenta.

El interior de la Biblioplatja decorado con mensajes de igualdad. / Toni Escobar

Esa minibiblioteca reúne títulos sobre diversidad familiar, interculturalidad y diversidad funcional. Entre los favoritos de Silvia Clapés está ‘Ets Important’, de Christian Robinson: "Lleva a los niños y niñas a entender que, al final, todos somos diferentes pero igual de importantes, y que en la diversidad está la riqueza". A esa lista suma ‘Visca les ungles de colors!’, de Alicia Acosta, y ‘El color de tu piel’, de Desireé Acevedo.

Talleres de arte para hablar de igualdad

Además del rincón de lectura, el programa incluye talleres de arte con pintura sobre cometas, gorras y bolsas de tela, y juegos cooperativos pensados para fomentar el trabajo en equipo. "Hemos preparado talleres artísticos con los que los niños puedan diseñar sus propias bolsas de tela para ir a la playa. Tienen también dibujos para colorear, para los más pequeños", detalla Inés. "Nuestra intención es que los niños puedan colaborar y hacer juntos todas las actividades para aprender valores de convivencia", añade.

Marta Ortega, ilustradora, es la encargada de dar forma visual a esos talleres. "La idea es convertir la playa en un espacio donde divertirse compartiendo aprendizajes. Ya no solo los peques, sino también las familias con ellos", explica. Su manera de trabajar los valores de igualdad pasa por el dibujo: "Lo que solemos hacer es usar la creatividad y, a través de mensajes e ilustraciones, fomentar ese tipo de valores mediante el arte". Inés completa la idea: "También de forma transversal hemos escogido una selección de libros que tratan diferentes temas, desde diversidad familiar a interculturalidad".

Uan niña decora su cometa. / Toni Escobar

A pocos metros de las cometas, Mónica sigue de cerca el trabajo de su hija Míriam. Es la primera vez que acuden a este taller, aunque no la primera que participan en una actividad del Casal d’Igualtat. "A ella le gustan mucho las manualidades, así que hemos aprovechado que veníamos un rato a la playa y nos hemos acercado a hacer el taller", cuenta Mónica. Para Inés, este tipo de encuentros aportan algo que en verano escasea: "Aquí tienen un espacio seguro donde aprender, jugar y experimentar".

Las cometas de este domingo tardarán todavía un rato en volar. Mientras tanto, en la Biblioplatja ya se prepara la siguiente sesión: el próximo martes, el material serán unas cajas de madera de gran tamaño con las que los niños construirán un castillo por bloques. Los pintarán, los decorarán y los bajarán hasta la arena para montar entre todos una estructura conjunta, otra de las actividades con las que Marta e Inés pretenden que cada visita a Talamanca sea distinta a la anterior.