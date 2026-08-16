Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrofiesta egipciaPremis Diario de IbizaNeus MassanetPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Fuegos forestales

Muere un militar de la UME mientras trabajaba en el incendio de Huesca

El fallecido se encontraba trabajando contra las llamas en el barranco de Atarés con otros tres soldados que han resultado heridos al volcar su vehículo

Un miembro de la UME durante los trabajos nocturnos de contención del fuego.

Un miembro de la UME durante los trabajos nocturnos de contención del fuego. / UME

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Chic

Zaragoza

Un integrante de la UME ha muerto este domingo durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. El servicio de emergencias 112 ha intervenido en un accidente de tráfico sufrido por un vehículo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205. El vehículo de extinción y sus ocupantes se encontraban desplegados tratando de contener el avance de las llamas. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el suceso.

Según las primeras informaciones disponibles, en el automóvil viajaban cuatro personas. Como consecuencia del siniestro, uno de los ocupantes quedó atrapado en el interior y ha fallecido. Los otros tres integrantes del vehículo pudieron salir por sus propios medios y sufren lesiones de diversa consideración. De ellos, uno ha sido evacuado en helicóptero, mientras que los dos restantes reciben atención médica inicial en el lugar de los hechos.

Para atender la emergencia se ha desplegado un amplio dispositivo que incluye medios sanitarios, dos helicópteros del 112, patrullas de seguridad ciudadana y de la Agrupación de Tráfico, así como efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Jaca y el helicóptero de la Unidad Aérea.

Noticias relacionadas y más

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que ha hablado con el teniente general responsable de la Unidad Militar de Emergencias para trasladarle las condolencias por el trágico suceso.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Aragón

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fiestas en Ibiza: El lago artificial de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera requirió al menos 170 toneladas de agua
  2. La Aemet avisa de tormentas intensas en Baleares, pero Ibiza queda de momento sin alertas
  3. Vecinos atrapados en el incendio de un edificio en Sant Antoni
  4. Taxistas de Sant Antoni lamentan el 'caos' tras el eclipse: 'El festival de música en la playa fue el remate
  5. Tensión en Benirràs por un yate muy cerca de los bañistas: 'Está muy próximo a las boyas y tira el ancla encima de la posidonia
  6. Galería: imágenes de la macrofiesta privada egipcia en sa Pedrera
  7. Rafa Domínguez, sobre la espectacular secuencia del eclipse captada desde un sitio 'muy poco romántico': 'Tenía la piel de gallina
  8. Nico, la protegida de Andy Warhol y cantante de The Velvet Underground que murió en Ibiza mientras circulaba en bicicleta

Tarde de juegos por la igualdad en una playa de Ibiza

Tarde de juegos por la igualdad en una playa de Ibiza

El auténtico Egipto en Ibiza: trabajos en la cantera bajo un sol abrasador

El auténtico Egipto en Ibiza: trabajos en la cantera bajo un sol abrasador

Motos de agua y embarcaciones sobre la arena de una playa de Ibiza

Motos de agua y embarcaciones sobre la arena de una playa de Ibiza

Sant Antoni dice que ignoraba que se fuera a crear un lago en la fiesta egipcia y lo critica: «Desacertado e innecesario»

Sant Antoni dice que ignoraba que se fuera a crear un lago en la fiesta egipcia y lo critica: «Desacertado e innecesario»

Sa Pedrera desmosnta los restos de la fiesta egipcia del eclipse

Mira aquí todas las imágenes de los juegos infantiles para potenciar la igualdad en la playa de Talamanca.

Mira aquí todas las imágenes de los juegos infantiles para potenciar la igualdad en la playa de Talamanca.

La cantera de la polémica fiesta egipcia, vista desde el aire

La cantera de la polémica fiesta egipcia, vista desde el aire

Motos de agua y embarcaciones sobre la arena de una playa de Ibiza

Tracking Pixel Contents