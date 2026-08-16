Los más jóvenes de la casa fueron los protagonistas, ayer, de las fiestas de Sant Bartomeu, en Sant Antoni. A primera hora de la mañana el Espai Jove de la localidad abrió sus puertas para acoger el décimo aniversario de la asociación Dracs d’Ibiza. Una jornada con juegos de mesa, rol, TCG, torneos, zona infantil y una gincana.

Los más jóvenes, protagonistas del sábado de Sant Bartomeu

A las siete de la tarde el centro de la actividad se trasladó al auditorio de sa Punta des Molí, donde se celebró el ‘Sa

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