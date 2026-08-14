Última hora y actualidad sobre los incendios en España

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Logran ir "estrangulando" el fuego de Niebla (Huelva) tras reducir su propagación al 25%

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

Atlas News

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) continúa fuera de control y de capacidad de extinción tras cuatro días en activo, mientras se ha estabilizado el de Tírig (Castellón) y se mantienen los desalojos por los fuegos en Peñas de Riglos (Huesca) y Navas de San Antonio (Segovia).

La dificultad para luchar contra el incendio de Niebla, que ya afecta a más de 20.000 hectáreas, radica en la complejidad de la situación meteorológica, marcada por el viento. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido de que el dispositivo se enfrenta a una "carrera de fondo con obstáculos cada vez más difíciles" y sin "ventanas de oportunidad" meteorológicas.

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Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

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