Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarMacrofiesta en IbizaIncendio en IbizaAnimales en Ibiza
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 14 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 14 de agosto de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 14 de agosto de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 14 de agosto de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 05, 29, 39, 48 y 49, y las estrellas 04 y 08.

El código del Millón ha sido el FFW60872.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
  2. Paola Santos, enfermera de vacaciones en Ibiza que ayudó a atender al hombre fallecido en Comte: 'Al subir a su embarcación sufrió una parada cardiorrespiratoria
  3. Fallece un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un yate en una playa de Ibiza
  4. Un rorcual frente a es Vedrà, la segunda maravilla que regala la naturaleza a un amante del mar en Ibiza en apenas dos días
  5. Ibiza: alarma por un importante incendio en Fundació Deixalles
  6. Llama la atención: La petición de explicaciones de la senadora de Ibiza y Formentera, Neus Massanet, por la gestión esta temporada de las concesiones de hamacas y sombrillas en Formentera.
  7. El expolítico de Ibiza y Formentera Santiago Ferrer deja su cargo de consejero en Enagás, con un sueldo de 160.000 euros brutos al años desde 2019
  8. Preocupación vecinal por la macrofiesta egipcia en Ibiza: bombonas de butano y generadores con el riesgo de incendio en nivel máximo

Sorteo Euromillones del viernes 14 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 14 de agosto de 2026

Más de 12.000 viviendas destruidas y 74.000 dañadas: el drama de los que se quedaron sin nada tras el terremoto en Colombia

Más de 12.000 viviendas destruidas y 74.000 dañadas: el drama de los que se quedaron sin nada tras el terremoto en Colombia

La UD Ibiza no tiene piedad y aplasta a la Peña Deportiva

La UD Ibiza no tiene piedad y aplasta a la Peña Deportiva

El vino de Ibiza está de enhorabuena esta añada: hasta 80.000 botellas en algunas bodegas

El vino de Ibiza está de enhorabuena esta añada: hasta 80.000 botellas en algunas bodegas

Rafa Domínguez, sobre la espectacular secuencia del eclipse captada desde un sitio "muy poco romántico": "Tenía la piel de gallina"

Rafa Domínguez, sobre la espectacular secuencia del eclipse captada desde un sitio "muy poco romántico": "Tenía la piel de gallina"

Del viaje a la colonización: el polo sur de la Luna, nueva meta de la carrera espacial

Del viaje a la colonización: el polo sur de la Luna, nueva meta de la carrera espacial

Raquel Meroño, la actriz que quedó boquiabierta ante el eclipse de Ibiza: "Simplemente espectacular"

Raquel Meroño, la actriz que quedó boquiabierta ante el eclipse de Ibiza: "Simplemente espectacular"

Inés García, novia de Lamine Yamal, elige a un diseñador de Ibiza para el cumpleaños del futbolista

Inés García, novia de Lamine Yamal, elige a un diseñador de Ibiza para el cumpleaños del futbolista
Tracking Pixel Contents