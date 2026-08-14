Denuncian a un vecino de Ciudad Real que asegura haber matado a 40 gatos

El Partido Animalista Pacma ha anunciado que denunciará ante la Guardia Civil a un vecino de Valdepeñas que asegura haber matado a alrededor de 40 gatos comunitarios que habrían entrado en su finca o circulado por las carreteras colindantes a ella.

La formación política tuvo conocimiento de los hechos a través de un vídeo publicado en las redes sociales, en el que el propio individuo explica su actuación y afirma estar convencido de haber realizado una buena obra, según ha trasladado Pacma por nota de prensa. En la grabación apela a los "españoles de bien" y justifica la muerte de los animales alegando que los gatos son depredadores que matan a otros animales y que quien quiera tenerlos debe mantenerlos dentro de su domicilio.

La formación animalista ha destacado que el individuo también responsabiliza al Ayuntamiento de Valdepeñas por permitir que los animales sean alimentados y dirige reiterados insultos contra una gestora de colonias felinas, a la que califica de forma vejatoria de forma sistemática en su vídeo.

Asimismo, apuntan que en su publicación asegura haber atropellado a unos diez ejemplares al cruzar estos la carretera, además de los que afirma haber matado después de que accedieran a su propiedad.

Delito tipificado

El Partido Animalista ha recordado que estos animales no pertenecen a la persona encargada de atender la colonia, que tampoco fue quien los ubicó en ese lugar. Los gatos comunitarios son descendientes de animales abandonados, cuya gestión corresponde a la Administración local en los términos establecidos por la legislación vigente, y que puede traducirse en la autorización de determinadas personas para realizar labores de esterilización, cuidados y alimentación controlada.

Además, han apuntado que la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, atribuye a los ayuntamientos la gestión de los gatos comunitarios.

Desde Pacma han subrayado que causar intencionadamente la muerte de gatos o de otros animales protegidos puede constituir un delito contemplado en el Código Penal. Por este motivo, el partido trasladará los hechos y el material disponible a modo de prueba a la Guardia Civil para que se investigue lo sucedido y se depuren las posibles responsabilidades penales.

Indignación en redes sociales

El vídeo ha sido difundido en las redes sociales del Partido Animalista, donde ha generado centenares de comentarios y numerosas muestras de indignación. Pacma ha solicitado la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre los animales desaparecidos o sobre los hechos relatados en la grabación.

Noticias relacionadas

El partido reclama, además, que el Ayuntamiento de Valdepeñas compruebe de manera inmediata el estado de las colonias felinas de la zona, determine cuántos ejemplares pueden haber desaparecido, adopte medidas para proteger a los supervivientes y ofrezca protección a las personas que se encargan de su cuidado.

Fuente: El Periódico