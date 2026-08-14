Balkan Paradise Orchestra anima las fiestas de Sant Agustí

Balkan Paradise Orchestra, The Groggy Dogs y Arredefolk pondrán música al día grande de las fiestas de Sant Agustí des Vedrà, que el viernes 28 de agosto concentrará también el pregón del periodista y escritor Pep Ribas ‘Hereva’, la misa cantada, la procesión y el tradicional ball pagès. Una jornada central que resume el espíritu de un programa en el que la música y las tradiciones locales compartirán protagonismo durante casi un mes.

Las celebraciones arrancarán el 21 de agosto y se prolongarán hasta el 18 de septiembre con actividades repartidas por distintos espacios de la parroquia. Conciertos, propuestas infantiles, teatro, cultura popular, gastronomía, deporte y actos dedicados a los mayores conforman una programación diseñada para públicos de todas las edades.

El grueso de las fiestas se concentrará en el último fin de semana de agosto. El viernes 28, día de Sant Agustí, la programación comenzará a las 19.00 horas con la misa cantada por el Cor de Sant Agustí. A continuación tendrán lugar la procesión y una exhibición de ball pagès a cargo del Grup Folklòric Sa Colla des Vedrà, además de una invitación al público ofrecida por los obreros de la parroquia y el Ayuntamiento de Sant Josep. Pep Ribas, ‘Hereva0, pronunciará el pregón antes de que, desde las 21.00 horas, tomen el escenario Arredefolk, Balkan Paradise Orchestra y The Groggy Dogs.

La música seguirá marcando el ritmo el sábado 29. Por la mañana, a las 10.30 horas, la plaza de Sant Agustí acogerá la Gran Gincana Joven ‘Missió Cuc de Garrova’, dirigida a equipos de seis jóvenes de entre 12 y 17 años y con plazas limitadas. Por la noche, a partir de las 21.00 horas, llegará un segundo bloque de conciertos con Suc i Sopes, de Menorca; Wet Iguanas, de Barcelona; Mallazo, de Huesca, y DJ Vila, de Ibiza.

El programa, sin embargo, comenzará una semana antes. El viernes 21 de agosto abrirá sus puertas en Can Curt la exposición ‘Artistes del nostre municipi’, organizada por la Associació de Vesins de Sant Agustí, que podrá visitarse hasta el 6 de septiembre. Al día siguiente, el Club de Majors celebrará la entrega de trofeos del concurso de juegos de mesa de las fiestas.

Actividades infantiles

Los niños también dispondrán de varias citas propias. El martes 25 habrá una fiesta infantil de agua y espuma con hinchables en la zona exterior de Can Blau y, ya por la noche, una sesión de cine al fresco con la película ‘Up’. El miércoles 26 se celebrará en el Tancó de Can Curt un taller infantil de ciencia a cargo de Eiviciència, pensado para niños de 7 a 10 años y con inscripción previa.

La víspera de Sant Agustí, el jueves 27, los alumnos de la Escola Municipal d’Estiu ofrecerán a las 18.00 horas su espectáculo de final de curso, preparado junto al equipo de monitores y dirección de la escuela de verano de Ses Planes. A las 20.00 horas habrá misa en Santa Mònica y, una hora después, el grupo de teatro del Club de Majors representará ‘Es cafè caleta no ha fet mal a ningú mai’, antes del concierto ‘Amigos para siempre’.

La vertiente más tradicional reaparecerá el domingo 30 con la Festa pagesa en el pou des Rafals, organizada por Sa Colla des Vedrà. Ya en septiembre, la gastronomía tomará el relevo el viernes 4 con una degustación de sorbete y gazpacho de sandía en la plaza, elaborados por Marga Orell, y la posterior Festa de sa Xíndria en el jardín del bar Can Berri, con La Calle y Rock Me DJ Set.

El sábado 5 de septiembre habrá además una salida en kayak organizada por el Centre Cultural es Vedrà, con inscripción previa y un precio de 10 euros. Las personas mayores de Sant Agustí serán protagonistas el jueves 10 con una misa homenaje al mediodía y una comida a las 14.00 horas, para la que será necesaria inscripción previa.

La recta final de las fiestas reservará espacio para la cultura y la divulgación. El sábado 12, el Tancó de Can Curt acogerá a las 20.30 horas una Nit de Poesia organizada por la Associació de Vesins de Sant Agustí dentro de la semana ludolingüística ‘Units pel nostre parlar’. El programa se cerrará el viernes 18 en Can Blau con ‘Estrelles i Senalló’, una observación de la Luna y las estrellas con telescopio, también con inscripción previa.

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Las fiestas vuelven así a apoyarse en la participación de asociaciones, clubes y colectivos de la parroquia para combinar celebración y cultura popular. El propio Ayuntamiento destaca en el programa la implicación de vecinos y entidades para mantener unas fiestas que buscan reforzar la identidad local y convertir Sant Agustí en punto de encuentro durante las últimas semanas del verano. La programación refleja también el peso de las entidades locales, que asumen buena parte de las actividades y mantienen un calendario que alterna propuestas multitudinarias con citas de pequeño formato.