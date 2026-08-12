Ciencia, logística y curiosidades
El trivial definitivo del eclipse: 20 preguntas para poner a prueba cuánto sabes del fenómeno astronómico del siglo
Valentina Raffio
Hace justo cuatro años que en EL PERIÓDICO publicamos la primera noticia sobre la llegada del "eclipse del siglo" de este 12 de agosto y de las otras dos conjunciones cósmicas previstas en los próximos años en el ya bautizado como "trío ibérico de eclipses". Desde entonces, hemos hablado largo y tendido de este fenómeno, de lo especial que será para España presenciar algo así tras más 114 años de espera, de su belleza cósmica, de las increíbles historias que han dejado este tipo de fenómenos en el país, de todos los proyectos científicos que se han puesto en marcha para aprovechar su brillo, de cómo observarlo de forma segura y, sobre todo, de cómo disfrutarlo en todo su esplendor desde la franja de totalidad o, en general, desde cualquier punto del país.
Hemos hablado mucho del eclipse, sí. ¿Pero realmente sabes todo lo que hay que saber para disfrutar de este evento en todo su esplendor y, ya de paso, presumir de algunos datos curiosos sobre este evento? Responde a estas 20 preguntas en el trivial definitivo del eclipse del siglo.
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Fuente: El Periódico
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