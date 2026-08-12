Los niños de Sant Antoni ya están listos para el eclipse

Sa Punta des Molí se ha llenado la tarde de este martes de risas, gafas homologadas y preguntas sobre el universo. A las seis en punto, 75 niños de entre 3 y 12 años han comenzado el taller Prepara’t per a l’eclipsi, organizado por el Ayuntamiento de Sant Antoni en el marco de las fiestas de Sant Bartomeu. Ha sido una especie de ensayo general antes del gran fenómeno astronómico que vivirá la isla este miércoles: el primer eclipse total visible en España en 121 años.

Los monitores han repartido pulseras blancas, rojas, verdes y azules para dividir a los pequeños en cuatro grupos que después han ido rotando por las distintas estaciones: una charla introductoria, la observación solar con telescopios y un taller de manualidades. "¿Vamos a hacer manualidades del eclipse?", preguntaba una niña nada más empezar la charla. A la vez, Manuela y Mar, de 9 y 11 años, que ya habían terminado su primer taller, enseñaban orgullosas la funda de gafas que habían diseñado ellas mismas: "Aquí guardamos las gafas especiales para el eclipse, ya tenemos otras en casa, pero estas son más guays, las podemos llevar atadas al cuello".

Uno de los talleres de manualidades. | J.A.RIERA

Gafas bien atadas y cajas estenopeicas

Sabrina Polei, de la empresa de astroturismo Cel de Ibiza, encargada de coordinar la formación, ha explicado que el objetivo principal de la jornada es que los niños entiendan cómo protegerse antes de que llegue el eclipse. "Estamos preparando una jornada del eclipse para los más pequeños, sobre todo enfocada en dar información de cuáles son las protecciones que deben utilizar", ha señalado. El programa combina una charla explicativa, una observación guiada con telescopios instalados por una compañera llegada desde Formentera, y un taller creativo en el que los niños han fabricado fundas para sus gafas, protecciones especiales y su propia caja estenopeica, un método para mirar el eclipse de forma indirecta.

La organización ha insistido especialmente en los más pequeños del grupo, los de 3 a 5 años. "Los más pequeños son los que más tienen que controlar su manera de mirar el eclipse", ha explicado Polei, que ha recomendado atar las gafas con una cuerda para asegurar que no se muevan mientras observan el sol. Durante la charla, una de las monitoras ha recordado a los niños que la totalidad del eclipse dura un minuto y seis segundos.

Sabrina Polei durante la explicación. | J.A.RIERA

Dos telescopios para ver el Sol

La divulgadora astronómica Angélica Molano, residente en Formentera, ha viajado a Ibiza para sumarse a la iniciativa con sus telescopios. "Cel de Ibiza me ha invitado a colaborar en esta jornada y a traer mis telescopios para hacer divulgación de astronomía a los más pequeños", ha contado Molano, que lleva desde 2024 preparándose junto a su equipo para el trío de eclipses que vivirá España entre este año y 2028.

Los niños han podido observar el sol con dos instrumentos distintos, ambos con protección certificada. "Uno tiene un filtro de hidrógeno alfa y también un poquito de helio, y con el segundo podremos ver las llamaradas; este tiene simplemente un filtro como el que pueden tener unas buenas gafas para hacer la observación", ha explicado la divulgadora. Molano ha aprovechado también para recordar por qué el Sol sigue siendo, en cierto modo, un desconocido: "Del Sol no tenemos mucho conocimiento, a diferencia de la Luna, que es el astro que está más cerca y el que más se ha estudiado. Además, el sol irradia tanto plasma que no podemos acercarnos tanto para estudiarlo".

Los niños observan el Sol a través de un telescopio. / J.A. Riera

El eclipse total, ha recordado Molano, tendrá un aliciente especial para quienes viven en la isla: "Nosotros los residentes tenemos mucha suerte, el miércoles vamos a poder ver cómo la Luna y el Sol caen juntos en el mar"

Antes de despedirse, uno de los niños ha salido corriendo al exterior gritando a sus compañeros: "¡Ponte las gafas ya, ostras, mira cómo se ve el Sol!". Una frase que, sin saberlo, resumía a la perfección la lección aprendida durante la tarde: mirar al cielo, sí, pero siempre con la protección adecuada.