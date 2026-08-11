Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) continúa fuera de control y de capacidad de extinción tras cuatro días en activo, mientras se ha estabilizado el de Tírig (Castellón) y se mantienen los desalojos por los fuegos en Peñas de Riglos (Huesca) y Navas de San Antonio (Segovia).

La dificultad para luchar contra el incendio de Niebla, que ya afecta a más de 20.000 hectáreas, radica en la complejidad de la situación meteorológica, marcada por el viento. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido de que el dispositivo se enfrenta a una "carrera de fondo con obstáculos cada vez más difíciles" y sin "ventanas de oportunidad" meteorológicas.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Se reincorporan aeronaves al incendio de Niebla Los medios aéreos se han empezado a reincorporar de forma progresiva a las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva), activo después de cinco días, tras una noche de "intenso trabajo terrestre" con efectivos de extinción y 14 buldóceres. Así lo han confirmado desde el Plan Infoca, precisando que se ha incorporado un primer grupo de aeronaves formado por tres helicópteros y dos aviones anfibios ligero.

Extinguido el incendio de Arnego El incendio de la parroquia de Arnego, en Rodeiro (Pontevedra), ha quedado extinguido tras quemar cerca de 26 hectáreas, mientras que el de Carboentes, en el mismo municipio, sigue controlado, ha informado la Consellería do Medio Rural. A las 21:47 horas del lunes se dio por apagado el incendio de Arnego, que se inició el sábado por la tarde.

Estabilizado el incendio en Cerro Maestre (Jumilla) El incendio declarado este pasado lunes por la tarde en Cerro Maestre, Jumilla, se ha dado por estabilizado a la 1.44 horas de esta martes por parte del director de extinción, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia. En el incendio trabajaron dos brigadas forestales de defensa contra incendios, con un agente medioambiental al mando, procedentes de Jumilla y Yecla, apoyadas por un vehículo nodriza/autobomba con cisterna del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Estabilizado de madrugada el incendio del cerro Maestre en Jumilla El incendio forestal del cerro Maestre en Jumilla (Murcia) ha quedado estabilizado sobre las 1:45 horas de este martes, según ha informado el servicio del 112. Para la tarea de la estabilización está previsto la incorporación esta mañana de un solo helicóptero del gobierno autónomo con bolsa de agua con base en Zarcilla de Ramos para apoyar las labores que, desde tierra, desarrollan alrededor de una veintena de efectivos de brigadas de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales regional.

El fuego de Riglos (Huesca) afecta a 3.600 hectáreas El incendio declarado la mañana del lunes en las Peñas de Riglos, en la comarca de la Hoya de Huesca, afecta ya a 3.600 hectáreas y se elevan a 170 las personas desalojadas de cinco núcleos de población (Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués). El trabajo de los equipos de extinción, no obstante, ha sido positivo esta noche, ya que el flanco derecho apenas ha avanzado ayudado por el cortafuegos, aunque el izquierdo (sectores 1 y 3) se ha abierto hasta alcanzar en algunos puntos la carretera A-132 entre Villalangua y Puente la Reina, explican desde INFOAR.

Frenan el avance del fuego de Cifuentes de Rueda (León) Los equipos de extinción han logrado frenar el avance del incendio forestal declarado en el municipio leonés de Cifuentes de Rueda, que amenazó una importante masa arbolada, pero que ya no presenta llama activa dentro del perímetro. La Junta de Castilla y León ha informado de que el incendio permanece sin avance desde las ocho y media de la tarde de este lunes, como consecuencia de la actuación de los trabajos con fuego técnico, la gran cantidad de medios aéreos utilizados y el trabajo de las cuadrillas en tierra, junto con la maquinaria pesada.

Levantado el confinamiento de Valdeprados pero siguen las evacuaciones por el fuego en Segovia El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha decidido mantener la evacuación preventiva de los núcleos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute y levantar el confinamiento de Valdeprados, tras analizar este lunes por la tarde la evolución del incendio forestal de Navas de San Antonio (Segovia), que continúa clasificado en nivel IGR-2. La decisión se ha adoptado en la reunión del CECOPI celebrada a las 20:00 horas en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, después de analizar las condiciones actuales en el área afectada y las previsiones para las próximas horas.

El incendio de Niebla sigue activo tras una jornada de "extrema peligrosidad" y contención El incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) continúa activo tras una jornada que ha seguido marcada por la "extrema peligrosidad" y la "imprevisibilidad" del fuego y, si bien la situación no es mejor que ayer, tampoco ha empeorado. Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz: "Vamos a quedarnos en tablas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo más importante es que no hayamos empeorado aún más, a pesar de que el incendio ha hecho todo lo posible por empeorarlo".

Extinguido el incendio de Baltar (Ourense) y controlados los dos de Rodeiro (Pontevedra) El incendio forestal que afectó desde el sábado al mediodía al municipio de Baltar (Ourense) ha quedado extinguido este lunes, mientras que los dos de Rodeiro (Pontevedra) están controlados, según ha informado la Consellería do Medio Rural. El incendio de Baltar, con origen en la parroquia de Garabelos do Bouzo, se dio por apagado a las 19:42 horas tras haber quemado una superficie de 138,82 hectáreas, de las cuales 82,82 corresponden a arbolado y las 56 restantes, a raso. Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, 3 técnicos, 15 agentes, 33 brigadas, 20 motobombas, 3 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 6 helicópteros y 9 aviones. Ocho minutos después, también quedó extinguido un conato registrado en el municipio orensano de Calvos de Randín que afectó a una superficie de 0,01 hectáreas dentro del Parque Natural de la Baixa Limia-Serra do Xurés y que comenzó a las 18:17 horas.