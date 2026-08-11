Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarMacrofiesta en IbizaAscensor del ParadorFiestas Sant Llorenç
instagramlinkedin

Ministra de Sanidad

Mónica García ayuda a reanimar a un hombre que se ahogaba en una piscina natural de León

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, poco antes de las cinco de la tarde en la playa fluvial del río Burbia

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Valladolid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado en las labores de reanimación que precisaba un hombre de unos 75 años que se sintió indispuesto mientras se bañaba en una piscina natural de Villafranca del Bierzo (León) y que permaneció inconsciente algunos momentos.

Fuentes del Ministerio han confirmado este martes a EFE la labor realizada por Mónica García, y el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha detallado que los hechos ocurrieron el pasado sábado, poco antes de las cinco de la tarde en la playa fluvial del río Burbia, desde donde recibieron varias llamadas pidiendo ayuda por el ahogamiento de esta persona.

Los alertantes explicaron que esta persona presentaba síntomas de ahogamiento como la piel amoratada y se encontraba inconsciente, aunque finalmente recuperó la consciencia por las técnicas de reanimación cardiopulmonar realizadas por la ministra y por otras personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente llegaron al lugar el helicóptero de Sacyl movilizado por Emergencias Sanitarias, que trasladó al hombre al Hospital de León, donde quedó ingresado, sin que por el momento se conozcan datos sobre su evolución, ha añadido el 1-1-2.

Noticias relacionadas

La presencia de Mónica García en la piscina natural coincidió con los días de descanso que habitualmente pasa en la zona durante el verano, según han confirmado a EFE vecinos de El Bierzo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
  2. Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
  3. Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
  4. Comercios de Ibiza preparados para una nueva dana: una guía del Govern para protegerse de las inundaciones
  5. Los organizadores de la macrofiesta privada egipcia pagan solo 199 euros por utilizar sa Pedrera de Sant Antoni
  6. Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
  7. ¿Nubes o lluvia empañarán el eclipse en Ibiza y Formentera? La Aemet ya tiene una respuesta clara
  8. «Quienes venían una semana ahora vienen dos días»: un empresario estadounidense reabre el debate sobre los precios en Ibiza

Una plaga de medusas obliga a las autoridades francesas a parar tres reactores nucleares de la central de Gravelines

Una plaga de medusas obliga a las autoridades francesas a parar tres reactores nucleares de la central de Gravelines

Moverse por Ibiza el día del eclipse: más autobuses en unas líneas y otras se quedan sin servicio a partir de las 16 horas

Moverse por Ibiza el día del eclipse: más autobuses en unas líneas y otras se quedan sin servicio a partir de las 16 horas

El Motoclub Formentera y Eivissa recibe 10.000 euros de la gran fiesta privada en sa Pedrera

El Motoclub Formentera y Eivissa recibe 10.000 euros de la gran fiesta privada en sa Pedrera

Alarma por un incendio en una casa de campo del norte de Ibiza: movilizados un helicóptero y una avioneta para sofocar las llamas

Alarma por un incendio en una casa de campo del norte de Ibiza: movilizados un helicóptero y una avioneta para sofocar las llamas

La recogida de papel-cartón y vidrio en Ibiza pasa de 3.000 a 28.000 toneladas anuales en dos décadas

La recogida de papel-cartón y vidrio en Ibiza pasa de 3.000 a 28.000 toneladas anuales en dos décadas

Imposible conseguir gafas homologadas en Ibiza para ver el eclipse: "La gente no para de llamar para preguntar si quedan"

Imposible conseguir gafas homologadas en Ibiza para ver el eclipse: "La gente no para de llamar para preguntar si quedan"

Un extraño delfín blanco y negro apareció en Las Grutas y sorprendió a los turistas: lo confundieron con una cría de orca

Un extraño delfín blanco y negro apareció en Las Grutas y sorprendió a los turistas: lo confundieron con una cría de orca

Los funcionarios de la dirección general de Costas cuestionan el cese de Xima Ferrer y reivindican su gestión en Formentera

Los funcionarios de la dirección general de Costas cuestionan el cese de Xima Ferrer y reivindican su gestión en Formentera
Tracking Pixel Contents