Incendios Forestales
Dos incendios en la provincia de Cáceres obligan a cortar un carril de la A-5 y activar el nivel 1 de peligrosidad
Un dispositivo integrado por 21 efectivos se ha desplazado hasta la zona para trabajar en tareas de extinción
S.P
Extremadura registra este lunes dos nuevos incendios que se han producido prácticamente de manera simultánea en la provincia de Cáceres. El primero de ellos se declaró sobre las 15.30 horas dentro del término municipal de Navalmoral de la Mata y posteriormente, se produjo otro cerca del kilómetro 174 de la A-5, en el término municipal de Peraleda de la Mata, ambas localidades de la provincia de Cáceres.
A las 15:45 horas, ante la proximidad de ambos incendios a la autovía, se ha activado el nivel 1 de peligrosidad, procediéndose al corte del carril derecho de la A-5 en sentido Madrid, según ha confirmado la Guardia Civil, que mantiene desplegadas varias patrullas en la zona para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y regular la circulación, mientras los servicios de extinción trabajan para controlar los incendios.
Un dispositivo integrado por 21 efectivos se ha desplazado hasta la zona para tratar de sofocar las llamas. En contreto, se han movilizado 2 unidades de bomberos forestales terrestres, 2 helitransportadas y 1 agente del Medio Natural. Además, se han incorporado 3 helicópteros y 2 aviones para apoyar a los medios que trabajan sobre el terreno.
Fuente: El Periódico de Extremadura
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- «Quienes venían una semana ahora vienen dos días»: un empresario estadounidense reabre el debate sobre los precios en Ibiza
- ¿Nubes o lluvia empañarán el eclipse en Ibiza y Formentera? La Aemet ya tiene una respuesta clara
- ¿Se verá el eclipse en Ibiza y Formentera? La Aemet da las primeras pistas sobre el tiempo del 12 de agosto
- Un radar de Ibiza vuelve a colarse entre los 50 más multones del país
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
- Ibiza reduce el peso del agua subterránea en el consumo y firma su dependencia con las desaladoras