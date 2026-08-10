¿Desde dónde seguir el eclipse en 'streaming'? Un despliegue de señales permitirá seguir el evento desde distintos puntos de España

España se prepara para retransmitir al mundo las espectaculares imágenes que dejará su primer eclipse total de sol en más de un siglo. El Gobierno ha anunciado ya que emitirá el evento en directo desde el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, designado como el gran epicentro de coordinación del evento. La Generalitat, por su parte, llevará a cabo varias retransmisiones desde el mediodía hasta la noche desde el Observatori de L'Ebre de Roquetes, en Tortosa. También habrá otra señal en directo desde la Agencia Espacial Europea (ESA), que ha escogido el Observatorio de Javalambre, en Teruel, como el epicentro de sus operaciones durante ese día. A estas señales se sumarán la de otras instituciones científicas que, gracias al despliegue de sus instrumentos, permitirán observar el evento desde distintas partes del país.

El Gobierno ha anunciado que emitirá dos señales en directo de gran valor científico a través de su canal de Youtube y la señal de Radiotelevisión Española (RTVE). La primera señal se obtendrá desde la Torre Solar del Observatorio de Yebes mediante un telescopio equipado con un filtro de densidad neutra o de luz blanca. "Este filtro refleja la inmensa mayoría de la radiación solar y deja pasar únicamente una cienmilésima parte de la luz, permitiendo una observación segura sin alterar las diferentes longitudes de onda visibles", explican. Gracias a la tecnología de este instrumento se podrán apreciar "con gran detalle" desde las manchas solares hasta la secuencia de fenómenos que acompañan al segundo contacto como "el anillo de diamantes, las perlas de Baily y, finalmente, la corona solar".

El Gobierno retransmitirá el evento astronómico desde el Observatorio de Yebes, con dos señales que detallarán fenómenos como el anillo de diamantes y las protuberancias solares

La segunda señal se captará de forma simultánea desde un telescopio Lunt instalado en la azotea del edificio principal del Observatorio de Yebes y equipado con un filtro H-alfa. "Esta técnica permite observar fenómenos que no son visibles en luz blanca, especialmente las protuberancias solares: grandes estructuras de gas denso que emergen desde la atmósfera del Sol hacia la corona formando arcos y bucles. Estas estructuras evolucionan a lo largo de horas o días y pueden alcanzar dimensiones que van desde el tamaño de la Tierra hasta extensiones comparables al diámetro de Júpiter", explican desde Yebes. Los científicos afirman que, gracias a esta herramienta, durante la totalidad del eclipse podrán apreciarse como "pequeños arcos rojizos sobresaliendo del contorno de la Luna".

Tortosa y Teruel

La Generalitat, por su parte, ofrecerá hasta tres señales en directo para seguir distintos momentos de la jornada organizada el 12 de octubre para hablar del eclipse. A las 12.30 se abrirá un directo a través de Youtube para seguir los discursos institucionales con los que se inaugurarán las actividades. A partir de las 16 se iniciará otro directo para seguir las actividades científicas y divulgativas. Y a las 19.30 se pondrá en marcha la retransmisión oficial del eclipse desde el Observatori de L'Ebre. El objetivo de este despliegue, afirman desde la conselleria de Recerca, es que cualquier persona esté en el lugar que esté pueda disfrutar de un momento tan especial como el eclipse.

La Generalitat y la Agencia Espacial Europea se unen a la cobertura del eclipse con retransmisiones desde Tortosa y Teruel, ampliando la visión del evento a nivel mundial

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha anunciado que también llevará a cabo una retransmisión especial desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, que se podrá seguir a través de todas sus redes sociales y canal de Youtube. Según explican desde la entidad, se pondrán en marcha dos telescopios profesionales diseñados para realizar estudios astronómicos de gran campo que ayudan a los astrónomos a estudiar galaxias, energía oscura y la estructura del cosmos y, además, "se trasladarán otros telescopios pequeños adicionales al observatorio para observar el eclipse". "La transmisión en directo proporcionará imágenes continuas a medida que la Luna pase frente al Sol, ofreciendo observaciones detalladas de las diferentes fases del eclipse", explican.