Expertos apuestan por la medicina de precisión para el diagnostico ultraprecoz del cáncer

El Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), con sede en Málaga, apuesta por la medicina de precisión a partir de la biopsia líquida, para detectar fragmentos de ADN tumorales en el torrente sanguíneo, las últimas tecnologías para la identificación temprana de la enfermedad y la inteligencia artificial.

El oncólogo Emilio Alba, referente internacional en la investigación y lucha contra el cáncer en España y máximo responsable del CITAC, ha asegurado a EFE que algunas de las líneas estratégicas de este centro puntero público-privado es el diagnóstico precoz, la medicina de precisión, la inteligencia artificial aplicada a la oncología, y el cáncer y envejecimiento.

En el diagnóstico precoz ha explicado que hay dos niveles: la investigación y la asistencia con los cribados.

Ha subrayado que hay cuatro cribados que han demostrado que al realizarse se relacionan con una disminución de la mortalidad por cáncer por lo que ha pedido que la ciudadanía tiene que concienciarse en ello.

Ha recordado que esos cribados son la mamografía en el cáncer de mama, la colonoscopia o la sangre oculta en heces en el cáncer de colon, la citología o el virus del papiloma humano (HPV) en el cáncer de cuello uterino y el TAC de baja dosis en el tumor de pulmón.

Alba ha indicado que luego hay un gran grupo de tumores para los que no hay cribados y que actualmente hay cinco de ellos que causan prácticamente el 40 % de todas las muertes por cáncer: esófago, estómago, páncreas, vía biliar e hígado.

En este tipo de tumores CITAC pretende hacer un estudio con técnicas de diagnóstico y fundamentalmente de biopsia líquida.

El vicedirector científico de la Fundación CITAC, Javier Pascual, ha subrayado que el Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer aspira a convertirse en un referente de la investigación oncológica, posicionar a Málaga como un ecosistema sanitario y biomédico líder en España.

Pascual ha explicado que entre las líneas estratégicas del centro también están muy interesados en la inteligencia artificial aplicada a la oncología y la relación que hay entre el envejecimiento y la probabilidad de desarrollar un cáncer.

En el diagnóstico precoz hay dos niveles: la investigación y la asistencia con los cribados. / JUNTA DE EXTREMADURA / Europa Press

Ha recordado que la sociedad cada vez se hace mas mayor y al final cumplir mas años es también un factor principal de riesgo para desarrollar un cáncer, "esa relación es evidente, pero hace falta conocerla un poco mejor desde el punto de vista científico", ha precisado.

Principales enemigos: El tabaco y el sobrepeso

Ambos oncólogos han recordado que casi un tercio de los tumores son por fumar, pero ha subrayado que el sobrepeso también hay que evitarlo ya que los hábitos de vida, fundamentalmente la comida y el ejercicio ayudan a prevenirlo.

"Ya no se cocina en muchas casas", ha lamentado Alba, solo hay que mirar los lineales de los supermercados, al tiempo que ha subrayado que el mejor antídoto contra la obesidad es cocinar en casa y evitar la comida rápida y muy calórica.

"Hay que promover una vida saludable", ha incidido Pascual, al tiempo que ha recordado que hay que insistir en que el tabaquismo, el alcoholismo y los ultraprocesados en exceso, son factores reconocidos y grandes enemigos.

"Sin entrar en alarmismos se está produciendo un cambio de una manera acelerada -ha indicado Pascual- en un grupo de cánceres que se están acelerando año tras año en diagnóstico en población menor a 50 años y esto sobre todo lo estamos viendo en cánceres digestivos, de colon y de recto", ha advertido.

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Sobre este aspecto ha indicado que el problema ha sido que en los últimos 25 años se ha producido un cambio de estilo de vida y, sobre todo, de la dieta, que es mucho mas procesada que la que hacían nuestros padres y abuelos, por lo que considera que es un tema a tratar.