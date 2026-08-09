La primera mirada al cielo antes del eclipse: los fuegos de Sant Ciriac iluminan la noche de Ibiza

Como cada año, la celebración de Sant Ciriac, el patrón de la isla de Ibiza, tiene una cita con el cielo. Después de todos los actos institucionales, con la misa, el concierto, el ball pagès, el discurso del presidente Vicent Marí y el homenaje a Guillem de Montgrí, sin olvidar la multitudinaria fiesta de sa Berenada, los ibicencos levantan la cabeza a partir de la medianoche para disfrutar del tradicional castillo de fuegos artificiales.

Mira todas las imágenes del castillo de fuegos artificiales de Sant Ciriac en Ibiza / Toni Escobar

También los turistas, aunque anden despistados, se quedan en los alrededores del puerto para disfrutar del espectáculo de luz y sonido, que concentra cada año a miles de personas desde las costas de s’Illa Plana y Talamanca hasta los muelles, calles y edificios del paseo marítimo y los propios muelles del viejo puerto ibicenco.

Este año se lanzaron 410 kilogramos de pólvora desde el viejo Muro del puerto de Ibiza en un espectáculo de unos 18 minutos de duración y con un «amplio» dispositivo de seguridad en el perímetro portuario, como lo describió el Consell de Ibiza, con el objetivo de poder disfrutar con seguridad del castillo de fuegos artificiales, muy arraigado ya en la celebración del patrón de la isla y difícil de ignorar por su brillo y volumen.

La primera mirada al cielo antes del eclipse

Un cuarto de hora después, en la plaza Reina Sofía, la banda Esta me la sé tenía programado un concierto de dos horas de duración que daba la oportunidad de continuar la fiesta tras el espectáculo de los fuegos.

Según señala el Consell de Ibiza, las Festes de la Terra, reconocidas como Festes d’Interès Cultural desde 2007, siguen «preservando y potenciando los rasgos más emblemáticos de la identidad ibicenca y ofreciendo espacios para la convivencia, el recuerdo histórico y la celebración colectiva».