Los hospitales refuerzan las urgencias y las unidades de oftalmología y traumatología en la 'zona cero del eclipse'

El gran desafío logístico y de movilidad que implica el supereclipse del próximo 12 de agostoha obligado también a activar a dispositivos especiales en los sistemas de salud, especialmente en las comunidades que se convertirán en la 'gran tribuna' del fenómeno, según ha consultado este diario. Así, en la zona cero del eclipse, los hospitales reforzarán los servicios de Urgencias y de Oftalmología para ganar músculo y dar respuesta a posibles lesiones oculares –los daños en la retina, a menudo irreversibles, aparecen a lo largo de las 48 horas siguientes– o eventuales accidentes que puedan derivarse en una jornada de hasta tres millones de desplazamientos. En Catalunya, por ejemplo, se incluirá personal extra en Traumatología y Enfermería; en Mallorca se han cancelado intervenciones oncológicas "demorables" para 'liberar' quirófanos y camas de UCI, y en Aragón se activará en fase de alerta el Plan de Intervención ante Incidentes de Múltiples Víctimas y Catástrofes Externas.

En este contexto, el plan del Departament de Salut pone el foco en las regiones sanitarias donde el fenómeno del eclipse solar se producirá en su totalidad (Lleida, Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre). De acuerdo con las posibles patologías que se prevé que incrementen la demanda asistencial –especialmente las relacionadas con enfermedades comunes, accidentes de tráfico y problemas oftalmológicos–, se reforzarán los dispositivos de atención en los servicios de urgencias durante la noche del 12 de agosto y se ofrecerá la máxima cobertura posible las mañanas del 13 y 14 de agosto.

Protocolos comunes

En la Comunidad Valenciana, por su parte, la Conselleria de Sanidad ha activado un dispositivo especial que prevé incorporar 13 nuevas unidades al Servicio de Emergencias Sanitarias y ampliar el horario de otras nueve. Asimismo, reforzará con más personal médico y de enfermería y ampliará el horario de 15 centros de Atención Primaria. La conselleria también reorganizará el transporte sanitario programado para minimizar las incidencias derivadas del incremento previsto del tráfico y de la movilidad durante la jornada.

Castilla-La Mancha va a ser una de las regiones donde mejor se verá el eclipse, especialmente las provincias de Guadalajara y Cuenca, atravesadas al atardecer por la franja de totalidad. El dispositivo permitirá proporcionar una respuesta sanitaria adaptada a una afluencia prevista superior a las 55.000 personas en los principales puntos de observación y corredores de acceso de las dos provincias. El objetivo es mantener al mismo tiempo la capacidad de respuesta del sistema para atender las urgencias habituales y las emergencias que puedan producirse durante la jornada.

La planificación incluye el incremento de la capacidad asistencial y de coordinación en función de la afluencia prevista, la accesibilidad, los tiempos de respuesta y los riesgos asociados al fenómeno. A la vez, se ampliará la capacidad del Servicio de Oftalmología de los hospitales de Guadalajara y Cuenca.

Tal como avanzó EL PERIÓDICO, el Ministerio de Sanidad ha previsto el envío de "una circular" a las comunidades con recomendaciones para atender a los pacientes que lleguen a urgencias con posibles retinopatías solares, lesiones oculares provocadas por mirar al eclipse sin protección y que pueden causar ceguera irreversible.

Aparición de síntomas

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la periferia de la franja de totalidad, explican que se han coordinado varias actuaciones preventivas. Así, se reforzará la atención oftalmológica urgente en los hospitales de la red los días 12 y 13 de agosto ante el riesgo de retinopatía solar. También se ha previsto comunicar a Urgencias y Atención Primaria sobre la posible aparición diferida de síntomas (visión borrosa, escotomas, fotofobia) en los días posteriores al fenómeno.

Además, se identificarán las zonas de mayor afluencia (franja de totalidad en la Sierra Norte, miradores como Casa de Campo, municipios del sur como Chinchón o Aranjuez) y se monitorizará la capacidad de respuesta de los hospitales de referencia en esas áreas.

Imagen de un eclipse. / Archivo

Los servicios sanitarios madrileños también prestarán atención al riesgo de golpe de calor, deshidratación y caídas por las largas esperas al aire libre en pleno agosto, con especial cuidado hacia colectivos vulnerables. Existirá coordinación con SUMMA 112 para garantizar tiempos de acceso y evacuación ante posibles incidentes por concentración de público.

Servicios de Emergencias

En Asturias, el dispositivo estará integrado por 120 profesionales del Servicio de Emergencias; 100 efectivos de los parques de bomberos, 14 personas de refuerzo en la sala del 112 y seis especialistas en seguridad, telecomunicaciones y coordinación. El dispositivo de seguridad de Gijón, presentado este martes, prohibirá el baño en los arenales desde las siete de la tarde.

En Mallorca, según el IB-Salut, los equipos médicos están cancelando también intervenciones oncológicas que consideran "demorables", con la intención de mantener disponibles el máximo de quirófanos, camas de UCI y puestos de reanimación. En esta comunidad, entre otras medidas, se reforzará la plantilla de 18 centros de salud cercanos a las zonas donde se prevé más aglomeración de personas.

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El Servicio Aragonés de Salud, por su lado, activará en fase de alerta el Plan de Intervención ante Incidentes de Múltiples Víctimas y Catástrofes Externas con motivo del eclipse. Reforzará los servicios de Urgencias, Oftalmología y Enfermería de los hospitales de Alcañiz, Miguel Servet de Zaragoza, Ernest Lluch de Calatayud y Obispo Polanco de Teruel.