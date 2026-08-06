Festes de la Terra
Statuas d Sal cumple su promesa y hace vibrar un Vara de Rey abarrotado
Vara de Rey volvió a vibrar anoche con el esperado regreso de Statuas d Sal. El paseo se llenó de público para acompañar a David Serra, Joan Barbé, Omar Gisbert, Juanma Redondo y Fernando Hormigo en su reencuentro con los escenarios ibicencos, dentro del programa de las Festes de la Terra y tras la actuación de Billy Flamingos.
La banda cumplió así la promesa lanzada durante su multitudinario concierto de 2024 en el Recinto Ferial: volver a reunirse con sus seguidores. Y lo hizo a lo grande, con dos horas de música, energía y celebración que convirtieron el centro de Vila en una auténtica fiesta y demostraron que las canciones del grupo siguen muy vivas entre el público de la isla.
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