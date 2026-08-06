"Me siento ibicenco de corazón": Ibiza entrega su Medalla de Oro al pediatra Eladio Merino

«Me siento ibicenco de corazón y siempre en deuda con esta ciudad y con los ibicencos». Eladio Merino Tapia resumió así los 57 años transcurridos desde que llegó a la isla como un joven médico cargado de ilusiones. Este miércoles, en un claustro del Ayuntamiento abarrotado, Ibiza le devolvió parte de aquella deuda simbólica con la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, la máxima distinción municipal.

La ceremonia comenzó con la intervención del alcalde, Rafael Triguero, que presentó el homenaje como «un acto de justicia y de gratitud» hacia un profesional convertido en referencia para varias generaciones de niños y familias de la capital y de las Pitiusas. «Ibiza reconoce hoy una vida dedicada a cuidar a sus niños y a estar al lado de sus familias», afirmó.

Triguero recordó que Merino llegó a la isla en 1969, cuando los recursos sanitarios eran muy limitados y solo dos pediatras atendían a los menores de Ibiza y Formentera. En aquel contexto, subrayó, su trabajo fue esencial no solo por la asistencia médica que prestó, sino también por la tranquilidad que supo transmitir a miles de padres y madres.

El alcalde puso el acento en la dimensión humana del homenajeado. Cuando un niño enferma, señaló, una familia necesita algo más que un diagnóstico: busca confianza, cercanía y serenidad. Son valores que Merino mantuvo durante toda su trayectoria y que, según destacó, explican el afecto y el respeto que continúa despertando entre la ciudadanía.

Oro para el pediatra de tres generaciones de ibicencos

También resaltó la humildad con la que el pediatra recibió la concesión. Merino aseguró entonces que simplemente había sido fiel a su manera de pensar y de entender la profesión. Para Triguero, esa forma de ejercer la medicina desde la discreción, la vocación y el servicio engrandece aún más su figura.

«Transformar una ciudad también es saber reconocer a aquellas personas que, mucho antes que nosotros, ya la hacían mejor con su ejemplo, su vocación y su servicio a los demás», sostuvo el alcalde. La Medalla de Oro, añadió, expresa el agradecimiento de Ibiza a una vida entregada al cuidado de los niños y de sus familias.

Tras el discurso del primer edil, Fanny Tur, directora del Arxiu Històric y del Arxiu d’Imatge i So d’Ibiza, repasó la trayectoria y los méritos que han hecho a Merino merecedor de la distinción. Su intervención reconstruyó el itinerario del joven médico que llegó con la idea de permanecer poco tiempo y terminó convirtiéndose en una figura ligada a la historia sanitaria y social de la isla.

Tur recordó sus décadas de dedicación a la Pediatría, su participación en congresos y actividades científicas y su implicación en iniciativas profesionales y sociales. Pero, sobre todo, dibujó el perfil de un médico cercano y comprometido, capaz de acompañar durante años a miles de familias y de formar parte de la memoria cotidiana de varias generaciones de ibicencos.

Oro para el pediatra de tres generaciones de ibicencos

Después llegó el turno del homenajeado. Merino expresó su «profundo y sincero agradecimiento» a todas las personas que habían hecho posible el reconocimiento y lo dedicó a sus compañeros de profesión, «que la ejercen con dedicación», así como a su mujer y a sus hijos, «que soportaron las ausencias a las que obliga esta profesión».

«Energía, humildad y vocación de servicio»

«He ejercido mi profesión con energía, humildad y vocación de servicio», afirmó. Recordó que llegó a Ibiza en 1969 pensando en regresar pronto a Sevilla para completar su formación en Pediatría. Sin embargo, el carácter acogedor de la gente y el vínculo que fue construyendo con la isla alteraron aquellos planes.

«Han pasado 57 años y he sido testigo de la evolución de la ciudad», señaló. Evocó los años en los que muchos médicos atendían a sus pacientes en sus propias viviendas y destacó el privilegio de haber dedicado su vida al cuidado de tres generaciones de ibicencos. «El verdadero valor de mi profesión reside en el recuerdo que dejamos en las personas a las que hemos tratado», añadió.

La ceremonia concluyó con un largo aplauso de un claustro lleno, convertido en reconocimiento colectivo a una trayectoria marcada por la vocación, la cercanía y el servicio a las familias.