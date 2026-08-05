Política, empresa y cultura de Ibiza y Formentera se citan en Marivent

El Palacio de Marivent volvió a convertirse este martes por la noche en el gran punto de encuentro de la sociedad balear. Cerca de 600 invitados desfilaron ante el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita, doña Sofía, en una recepción en la que Ibiza y Formentera tuvieron una presencia especialmente nutrida. Los representantes pitiusos se repartieron entre los corrillos políticos, empresariales, culturales y sociales que se formaron después del besamanos, cuando el protocolo dejó paso a las conversaciones distendidas, los abanicos y los grandes ventiladores colocados en la zona del cóctel.

Leonor y Sofía flanquearon a su abuela detrás de los Reyes antes de iniciar el saludo a la representación de la sociedad balear.

Parte de la delegación ibicenca. / DI

La comitiva institucional de Ibiza estuvo encabezada por el presidente del Consell, Vicent Marí, que acudió junto a su esposa, Antonia Roig. El vicepresidente de la institución insular, Mariano Juan, estuvo acompañado por su madre, Margarita Colomar. También participaron los alcaldes Carmen Ferrer y Marcos Serra, además del senador por las Pitiusas Miquel Jerez, que acudió con su esposa, Sonia Martínez.

Entre los miembros del Ejecutivo autonómico se encontraba el vicepresidente del Govern, el ibicenco Antoni Costa, que llegó junto al resto del gabinete y con la presidenta, Marga Prohens, al frente. La recepción reunió asimismo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, entre otros representantes de las principales instituciones de las islas.

Hugo Martínez, Javi Serra, Joan Costa y Óscar Portas / DI

Formentera también acudió con una delegación destacada. El presidente del Consell, Óscar Portas, se desplazó a Mallorca junto a los vicepresidentes Javi Serra y Hugo Martínez y el conseller de Turismo, Artal Mayans. Con ellos se encontraba Joan Costa, capitán de la Marina Mercante y galardonado con el Premi Ramon Llull, además de Juanma Costa, vicepresidente de la Federación Hotelera.

La conexión Adlib

Tony Bonet, Alba Pau, Alicia Reina y Elsa Riera / DI

La moda Adlib volvió a ser uno de los principales vínculos entre la reina Letizia y las Pitiusas. Entre los invitados se encontraba el diseñador ibicenco Tony Bonet, autor del espectacular vestido blanco que la monarca lució en la recepción del verano pasado. En 2022, Letizia ya había elegido para esta misma cita un diseño de la también ibicenca Charo Ruiz, una muestra de la especial predilección de la reina por la moda de la isla y por el trabajo artesanal que la define.

Bonet tuvo ocasión de conversar con Letizia durante el cóctel. Según explicó después, hablaron de «trabajo, moda, artesanía y de la vida». El encuentro dejó además una de las imágenes más personales de la noche: el diseñador se hizo un selfi con la reina, que departió durante buena parte de la velada con representantes del mundo de la cultura, el cine, el diseño y las artes visuales.

María Luisa Cava de Llano con el rey. / DI

La presencia de la creación pitiusa se completó con la joyera Elisa Pomar, otra de las firmas vinculadas a la identidad artesanal de Ibiza. En los jardines de Marivent coincidieron con la diseñadora Sybilla, autora del vestido escogido por Letizia para la recepción de este año, y con la joyera Isabel Guarch, cuyas piezas ha lucido la monarca en diferentes ocasiones.

Empresa, cultura y sociedad

La delegación pitiusa también tuvo una importante representación empresarial. Alicia Reina, presidenta de la Asociación de Directores y Directivos de Hotel en Baleares, participó en la recepción, al igual que Maria Àngels Ferrer, del Centre Cultural Sant Carles. Desde el ámbito social acudió la restauradora e impulsora de iniciativas solidarias Alba Pau, de la Fundación Conciencia, acompañada por su hijo Jordi.

Miquel Jerez, Antonia Roig, la reina emérita y Sonia Martínez. / DI

Entre las caras conocidas se encontraban igualmente Manu San Félix y su hija, Nuria Moreno, así como Corina Mariel, directora de la UNED en Balears; el compositor y director de orquesta Miguel Ángel Aguiló; Mabel Ribas, bailarina y jefa de estudios del Conservatorio; el ibicenco Pablo Gárriz, director general de Emergencias e Interior del Govern; y la abogada y política María Luisa Cava de Llano. La convocatoria volvió a reunir a representantes de la investigación, la cultura, el deporte, la empresa y las entidades sociales de todo el archipiélago.

El mundo de la comunicación contó con la presencia de Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, y Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca. Ambas cabeceras pertenecen a Prensa Ibérica y participaron en una velada en la que se cruzaron representantes de los medios de comunicación de las distintas islas.

Política, empresa y cultura pitiusa se citan en Marivent

El protagonismo de los invitados pitiusos se extendió incluso al menú, diseñado por los cocineros Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura. Entre las elaboraciones servidas figuraron el tomate con raya seca de Formentera y, en el apartado dulce, el flaó ibicenco, dos guiños gastronómicos a las islas de Ibiza y Formentera dentro de una propuesta concebida como recorrido por los productos y sabores de Balears.

Anglada, el más aplaudido

La gran figura emocional de la recepción fue el músico mallorquín Jaime Anglada, amigo personal del rey Felipe VI, que reapareció en Marivent casi un año después del gravísimo accidente que sufrió el 8 de agosto. El cantante, reciente Medalla de Oro de les Illes Balears, fue recibido con numerosas muestras de cariño por la Familia Real y por los invitados. Su presencia marcó una velada en la que la princesa Leonor y la infanta Sofía volvieron a participar en el tradicional saludo a la sociedad balear.

Tras unos veinte minutos de besamanos, la noche avanzó entre conversaciones y fotografías. Los representantes de Ibiza y Formentera aprovecharon la cita para intercambiar impresiones con miembros de la Familia Real y con invitados de las otras islas. Entre la solemnidad institucional y la cercanía del cóctel, las Pitiusas volvieron a dejar una huella visible en Marivent: desde sus responsables políticos y empresariales hasta la moda, la artesanía, la solidaridad, la ciencia, la comunicación y la gastronomía.