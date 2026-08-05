El paseo de Vara de Rey se convirtió ayer en una gran pista de baile al aire libre con la celebración del Flower Power de las Festes de la Terra, una de las citas más esperadas del programa festivo de Vila. La fiesta, organizada por Pacha, comenzó a las 19 horas y se prolongó hasta pasada la medianoche con las sesiones de Roger Sanchez, Sam Ofi y Laeet. La música, los colores y la estética hippy llenaron el centro de Ibiza en una propuesta inspirada en los valores de paz, libertad, creatividad y espíritu comunitario.

Ibiza se entrega al Flower Power en una noche de espíritu hippy y calor | FOTOS DE MARCELO SASTRE

Las Festes de la Terra continúan hoy, festividad de Santa Maria, con una fiesta infantil en la plaza de Antoni Albert i Nieto, la misa solemne y la ofrenda floral a la Virgen de las Nieves en la Catedral, seguida de una ‘ballada’ de la Colla de Vila. La jornada incluirá además el Ibiza Estiuball 3x3, la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad al pediatra Eladio Merino Tapia y los conciertos de Billy Flamingos y el esperado de Statuas de Sal, la banda con más seguidores de Ibiza en Vara de Rey.

Ibiza se entrega al Flower Power en una noche de espíritu hippy y calor / Marcelo Sastre

Ibiza se entrega al Flower Power en una noche de espíritu hippy y calor / Marcelo Sastre