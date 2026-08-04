Última hora de los incendios en España, en directo | Los fuegos forestales evolucionan favorablemente

El descenso de temperaturas ha contribuido este lunes a que los incendios que azotan España evolucionen de forma favorable, con reactivaciones controladas en Burgohondo (Ávila), los fuegos de Guadalajara y La Rioja igualmente controlados y los de Cáceres y Castellón estabilizados, aunque se ha registrado uno nuevo en Córdoba.

Tras varias semanas de lucha incesante, el fuego ha dado un respiro a las comunidades más afectadas: Castilla y León ha bajado a situación operativa 0 al reducirse la amenaza y Cataluña ha puesto fin a 31 días de riesgo extremo, su racha más larga hasta la fecha.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Cristina Ramírez (Córdoba) Estabilizado el incendio en Cerro Muriano (Córdoba) Un nuevo incendio forestal declarado este lunes en Cerro Muriano y que ya se ha dado por estabilizado ha movilizado a un amplio dispositivo del Infoca que ha luchado por tierra y aire para sofocar las llamas. Los bomberos forestales continúan trabajando en el lugar hasta su control y extinción, ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Lea aquí la noticia completa.

Los fuegos de Cáceres y Castellón permanecen estabilizados El incendio forestal de Casas de Millán (Cáceres), que ha calcinado 1.352 hectáreas y obligó al desalojo de unas 800 personas, se quedó a 11,5 kilómetros del Parque Nacional de Monfragüe, ha informado este lunes el Plan Infoex. El fuego permanece estabilizado desde el domingo, sin frentes activos y continúa en nivel 0 al no existir riesgo para la población.

Controlados los fuegos de Guadalajara y La Rioja Otro de los focos que más han preocupado a los operativos de emergencia en los últimos días, el de La Mierla (Guadalajara), ya está controlado tras calcinar unas 32.000 hectáreas. El incendio, convertido en el de mayores dimensiones registrado en Castilla-La Mancha, sigue estando bajo "vigilancia activa" ante la posibilidad de que puedan producirse "algunos focos" dentro del perímetro, que es "muy grande", según ha indicado este lunes la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García.

Evolución favorable en Castilla y León La duodécima jornada del incendio de Burgohondo (Ávila) ha estado marcada por las reactivaciones en tres puntos del perímetro de 160 kilómetros, aunque todas ellas han sido controladas, algunas con la activación de medios aéreos. En toda la zona se mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el nivel 2 -el máximo posible-, tras haber ardido más de 50.000 hectáreas en el que ya se considera el mayor incendio de la historia de España.

Cataluña pasa de peligro extremo a riesgo muy alto En Cataluña, los Agentes Rurales han puesto fin esta pasada madrugada a 31 días de riesgo extremo por incendio que comenzaron el pasado 4 de julio y que ha mantenido la alerta activa en diversos puntos del territorio. Se han reabierto además los accesos a los cuatro espacios naturales que todavía tenían restricciones: la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d’Ares y la Ribera Salada.

Emergencia en situación 1 en un nuevo incendio en Cerro Muriano (Córdoba) La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el incendio que en la tarde de este lunes se ha declarado en el paraje Cerro Muriano, en Córdoba, donde hace diez días hubo otro fuego. Así lo ha anunciado en un mensaje en su cuenta de la red social X el titular de esa consejería, Antonio Sanz, quien ha pedido a la población que evite la zona del incendio y cierre puertas y ventanas para que no entre humo en las viviendas.

Reactivaciones controladas en Burgohondo La duodécima jornada del incendio de Burgohondo (Ávila), el mayor de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas arrasadas por las llamas, ha estado marcada por las reactivaciones en tres puntos del perímetro de 160 kilómetros, aunque todas ellas han sido controladas, algunas con la activación de medios aéreos. Según declaraciones remitidas a los medios de comunicación por el director técnico de extinción, Alejandro Peñalvo, la mañana ha resultado "bastante calmada y tranquila" debido a unas temperaturas más bajas que en los días previos, a lo que se ha sumado algo de lluvia, contribuyendo a "refrescado un poco la zona del incendio".

Incendio en Arroyo de San Serván (Extremadura) Después de un fin de semana en el que se han calcinado más de 2.000 hectáreas debido a los incendios de Casas de Millán y Herrera del Duque, el Plan Infoex declara un nuevo fuego en la región. Alrededor de las 18.00 horas, se ha registrado un incendio en Arroyo de San Serván, en la provincia de Badajoz, que ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad por afección a edificaciones aisladas. Lea aquí la noticia completa.

Cataluña pone fin a 31 días de riesgo extremo Cataluña ha puesto fin esta madrugada a los 31 días de riesgo extremo por incendio que empezaron el pasado 4 de julio y que han mantenido la alerta activa en diversos puntos del territorio hasta este lunes, la mayor racha registrada hasta ahora. Los Agentes Rurales han desactivado este lunes a las 00:00 horas el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo, ante la previsión de precipitaciones que puedan rebajar el riesgo y favorecer su evolución, ha informado el cuerpo.