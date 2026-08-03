Festes de la Terra 2026
Los sonidos de la isla llenan el parque Reina Sofía con el Cor Ciutat d’Eivissa
El parque Reina Sofía acogió anoche un recorrido musical por los paisajes, las tradiciones y los símbolos de Ibiza de la mano del Cor Ciutat d'Eivissa, la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa y el violinista Linus Roth. El concierto, incluido en las Festes de la Terra, reunió música coral, creación sinfónica y elementos de la cultura popular pitiusa. Bajo el título ‘Ressons Eivissencs’, el programa comenzó con ‘S’illa’ secreta, una suite sinfónico-coral de Miguel San Miguel, además de ‘El ball dels familiars’, de Pablo García-Ortiz, y el estreno mundial de ‘UC, es crit pagès eivissenc’, una composición del propio San Miguel basada en un poema de Lina Bonet Tur. Linus Roth intervino como solista con su violín Stradivarius, acompañado por músicos tradicionales, recitadores y otros intérpretes de la isla.
La programación musical continuará esta noche, a las 22 horas, en el mismo escenario. La Banda Simfònica Ciutat d’Ibiza ofrecerá un concierto dedicado a Manuel de Falla con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
- Manumission' vuelve en Ibiza con Mike y Claire McKay: 'Es nuestra verdadera historia de amor
- Extinguido un incendio forestal en Ibiza que ha afectado a la zona de s’Alqueria en Santa Gertrudis
- Detenido un menor tras robar 500 euros en un local y llevar fentanilo y metadona para vender
- Cuatro vidas centenarias vuelven al Pereyra: 'He visto cambiar mucho Ibiza, pero siempre para bien, me gusta la Ibiza que tenemos
- Un verano al límite en las carreteras de Ibiza y Formentera: dos muertes, vuelcos y rescates extremos
- Sant Antoni duplica hasta las 600 plazas el aparcamiento público de la entrada al núcleo urbano
- Accidente en Formentera: Un coche cae de las rocas a la playa ses Illetes