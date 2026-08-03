Los sonidos de la isla llenan el parque Reina Sofía con el Cor Ciutat d’Eivissa

El parque Reina Sofía acogió anoche un recorrido musical por los paisajes, las tradiciones y los símbolos de Ibiza de la mano del Cor Ciutat d'Eivissa, la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa y el violinista Linus Roth. El concierto, incluido en las Festes de la Terra, reunió música coral, creación sinfónica y elementos de la cultura popular pitiusa. Bajo el título ‘Ressons Eivissencs’, el programa comenzó con ‘S’illa’ secreta, una suite sinfónico-coral de Miguel San Miguel, además de ‘El ball dels familiars’, de Pablo García-Ortiz, y el estreno mundial de ‘UC, es crit pagès eivissenc’, una composición del propio San Miguel basada en un poema de Lina Bonet Tur. Linus Roth intervino como solista con su violín Stradivarius, acompañado por músicos tradicionales, recitadores y otros intérpretes de la isla.

Los sonidos de la isla llenan el parque Reina Sofía con el Cor Ciutat d’Ibiza | FOTOS DE VICENT MARÍ

La programación musical continuará esta noche, a las 22 horas, en el mismo escenario. La Banda Simfònica Ciutat d’Ibiza ofrecerá un concierto dedicado a Manuel de Falla con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.