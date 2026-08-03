Festes de la Terra 2026
Familias, devoción y ‘castanyoles’ en Vila por la Virgen de las Nieves
Decenas de personas se congregan para acompañar a la patrona de Ibiza en una procesión marcada por la devoción, el calor y la emoción de quienes se estrenan o repiten en un recorrido que parte de la iglesia de Santa Cruz y concluye en la catedral entre música tradicional.
«El fervor, la conservación de la tradición y una manera de acercarse a la imagen de la Virgen». Así describe Jhon Carrillo, un padre de familia que asiste junto a su mujer, Karina Rodríguez, y su hija, Clare Selenne, el enorme sentimiento que despierta la procesión con la imagen peregrina de la patrona de Ibiza, la Virgen de las Nieves.
Carrillo, Rodríguez y Clare Selenne se encuentran fuera de la parroquia de Santa Cruz, esperando el momento de participar en la procesión. «Llevaremos la bandera de la iglesia durante el recorrido. No es la primera vez que lo hacemos, pero sí es la primera ocasión con nuestra chiqui. De hecho, en la fiesta del año pasado, mi mujer participó estando embarazada de nuestra chiqui».
La familia no asiste al tradicional triduo en honor a Santa María, celebrado en el interior de la parroquia. Sin embargo, no es por falta de fe ni de interés: «Ya hemos venido esta mañana a la eucaristía».
«El año pasado llegamos a la catedral, pero no sé hasta dónde iremos en este»
A pocos metros de Carrillo se encuentra Carmen, madre de Matilda, una pequeña que espera en un carrito infantil a que empiece la procesión. «Uno de los portadores es su padre», explica la madre, que no puede ocultar su felicidad mientras vigila de cerca a su niña. «¿Dónde está el papá?», pregunta la pequeña, a lo que Carmen responde: «Ja està dins sa parròquia, es papi».
Madre e hija, que disfrutan de la celebración por segundo año consecutivo, aún desconocen si completarán todo el recorrido, que concluye en la catedral de Ibiza. «El año pasado llegamos hasta la catedral, pero este año no sé hasta dónde iremos. Ya veremos. Intentaremos llegar hasta el final, pero depende de cómo se vaya encontrando mi hija», indica Carmen, sabedora de que algún plan surgirá próximamente en el marco de la programación de las Festes de la Terra: «Tenemos que mirar aún todas las actividades previstas, pero seguramente iremos a alguna».
A diferencia de los casos anteriores, Isabel, acompañada de su marido, Pepe, y de sus hijas, María y Ana, se estrena en esta celebración. «Nos hemos enterado por lo que nos han contado algunos portadores que conocemos. Queremos ver cómo la imagen de la Virgen sale a la calle y nos gusta observar cómo la gente se reúne, disfruta y vive este sentimiento y esta devoción».
Abanicos para enfrentarse al calor
Aunque el inicio de la procesión está previsto para las 20.30 horas, decenas de personas acuden al exterior de la parroquia minutos antes para encontrar un hueco que les dé una visión privilegiada del comienzo del recorrido. Aunque a esa hora el calor ya no es tan intenso como durante las horas anteriores, son varios los asistentes que esperan el gran momento abanicándose. Sin embargo, tal y como indica Carrillo, «la fe es más fuerte que el calor. Ante todo, va Dios».
Quienes llegan con suficiente antelación tienen tiempo incluso para intercambiar opiniones sobre las procesiones. «Mi procesión preferida es la de Málaga. Durante el acompañamiento no hay que aplaudir, porque se trata precisamente de acompañar», indica una mujer a su grupito de amigas.
Tras ello, comienza la procesión, amenizada al ritmo de flautas, castanyoles y tambores, mientras decenas de curiosos inmortalizan el momento con sus teléfonos móviles. El recorrido atraviesa diversas calles del centro de la ciudad y concluye en la catedral.
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