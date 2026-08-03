Emilio López-Navarro, profesor de Psicología de la UIB: «Gollum no es un monstruo, sino una humanidad herida atrapada por su deseo»

El doctor Emilio López-Navarro es un profesor del Departamento de Psicología de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que recientemente ha elaborado un estudio, aportando una nueva lectura lingüística y psicológica del personaje de Gollum en El señor de los anillos, obra de J. R. R. Tolkien. El análisis se centra en analizar al personaje desde la teoría de los marcos relacionales (RFT). El autor sostiene que la división entre Gollum y Sméagol no representa dos individuos distintos, sino una identidad fragmentada construida a través del lenguaje. Más que ofrecer un diagnóstico clínico, el estudio propone una nueva forma de comprender la representación de la fragilidad del yo en Tolkien y reflexiona sobre el papel del lenguaje en el sufrimiento humano y en la construcción de la identidad.

Su trabajo propone una lectura muy diferente de Gollum. ¿Qué le llevó a pensar que la teoría de los marcos relacionales podía aportar una explicación nueva sobre uno de los personajes más estudiados de Tolkien?

Yo, en mi trabajo como psicólogo, siempre utilizó la teoría de los marcos relacionales para ver cómo se construye la relación entre el lenguaje y la identidad de las personas. Como siempre intento releer a Tolkien una vez al año y me di cuenta de que yo podía aportar una lectura distinta del personaje de Gollum. Y lo que a mí me llamó la atención es que durante muchas décadas se hablaba de Gollum como si fueran dos personas enfrentadas. Y yo lo que propongo, utilizando esta teoría, es que no tenemos dos personas, sino una sola persona que va cambiando continuamente su posición, y que la grandeza en este caso de Tolkien es que nos hace ver esa inestabilidad mediante el lenguaje. Según esta teoría, la forma en que nos hablamos no solamente refleja quiénes somos, sino que también contribuye a construir quiénes llegamos a ser. Y para mí es la genialidad de Tolkien es que consigue hacerlo visible de una forma muy extrema en Gollum. E incluso lo hace tan bien que no nos damos cuenta porque todos llegamos a la conclusión de cómo son dos personajes habitando un cuerpo.

Libro ‘El Señor de los Anillos’. / DI

Usted sostiene que el conflicto entre Gollum y Sméagol no refleja necesariamente dos personalidades, sino una identidad fracturada construida a través del lenguaje. ¿Qué pasajes de la obra fueron los más reveladores para llegar a esa conclusión?

Un momento especialmente clave se construye sobre su relación con el anillo, cuando Frodo le empieza a mostrar confianza y cariño. Ahí se manifiesta la principal discusión que tienen Gollum y Sméagol sobre Frodo. Ese pasaje de la obra concretamente es el que mejor sintetiza y el que mejor refleja esta división que vemos en Gollum y esta identidad fracturada. También lo vemos en el final de la obra, cuando Gollum decide traicionar a Frodo. Ahí vemos donde chocan las dos identidades. Por un lado, hay un marco de obediencia; y por el otro, de traición. Todo ello tiene siempre algo en común, y es que hay un objeto de deseo, que es el anillo, que es lo que acaba dominando todo. Al final, no está claro hasta qué punto estaríamos hablando de un sacrificio, un suicidio, o una consecuencia de toda esa identidad fracturada.

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es la importancia que concede a pequeños detalles lingüísticos, como el paso del «yo» al «nosotros», el uso de «Gollum» o «Sméagol», las promesas o la idea del «tesoro». ¿Por qué esos cambios aparentemente sutiles son tan significativos desde el punto de vista psicológico?

La teoría de los marcos relacionales propone que hay que tener en cuenta la posición del hablante. En el momento que yo hablo de mí mismo, estoy manteniendo una posición. Pero cuando yo cambio al nosotros, ya estoy desplazando mi identidad. Esos cambios sutiles que va introduciendo Tolkien en la obra son los que hacen que nosotros veamos que ahí algo está ocurriendo. Y esto nos pasa mucho en la vida diaria cuando una persona quiere, por ejemplo, evadir una responsabilidad, y acaba usando el plural mayestático.

Su artículo insiste en que no pretende diagnosticar clínicamente a Gollum. En una época en la que es frecuente aplicar etiquetas psicológicas a personajes de ficción, ¿por qué considera importante marcar esa diferencia?

Los diagnósticos no son neutrales. A mí me daba un poquito de rabia que hiciéramos eso, incluso con un personaje como es el de Gollum. Es muy fácil caer en una lectura simplista, porque al final las etiquetas diagnósticas simplifican algo tan variable y tan heterogéneo como es el sufrimiento humano. Si algo tienen en común todos los diagnósticos es que hay una persona que sufre. Cuando acabé el artículo, pensé en ello . Mi intención no era realmente explicar un diagnóstico de Gollum, sino todo lo contrario. Lo que yo buscaba era utilizar al personaje para entender algo. Un diagnóstico no solo describe, sino que también prescribe un comportamiento.

Más allá del universo de Tolkien, ¿qué puede enseñarnos Gollum sobre la manera en que el lenguaje moldea nuestra identidad y nuestra forma de interpretar el mundo en la vida cotidiana?

Cuando nosotros estamos manteniendo conversaciones con nosotros mismos, nos vamos contando lo que pasa o lo que puede ocurrirnos. Es decir, nos vamos juzgando, damos órdenes, recordamos promesas que hemos hecho o que nos han hecho, e incluso vamos poniendo etiquetas. En el caso de Gollum, es un personaje que lleva ese proceso al extremo. Gracias a eso, nos damos cuenta cómo el lenguaje va ordenando nuestra identidad y la forma en que vivimos y contamos nuestro sufrimiento. Entonces, Gollum puede enseñarnos que hay que hacer manifiesto el papel del lenguaje que mantenemos con nosotros mismos, porque nunca es neutral.

El estudio concluye con una invitación a mirar el sufrimiento humano con más precisión y compasión. ¿Cree que la literatura puede ayudarnos a comprender mejor la salud mental que algunos discursos estrictamente clínicos o académicos?

La literatura debería ser fundamental en la formación de cualquier persona que se interese por la salud mental. Yo creo que en este caso la ventaja de Tolkien es que llega a muchísima gente y eso puede ayudar a llevar este mensaje de que al final una buena literatura nos va a permitir entrar en lo que es la experiencia subjetiva del sufrimiento, a entenderlo y a fomentar la compasión. Cuando podemos acercarnos al sufrimiento a través de la literatura, podemos hacerlo de una manera más sosegada que en la realidad. Es decir, cuando una persona está sufriendo delante de ti, ese sufrimiento también resuena y es difícil poder entenderlo plenamente.

Este trabajo se publica en una revista especializada, pero puede despertar el interés tanto de psicólogos como de lectores de Tolkien. ¿Qué le gustaría que la gente se llevara de esta investigación?

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Yo esperaría, primero de todo, que este estudio se convierta en uNa invitación para que la gente que se está dedicando a la psicología quiera saber más sobre ella. Y luego, de cara al público, quiero desterrar esta idea de que Gollum no es un monstruo, sino que es una humanidad herida, que queda atrapada por su deseo. Y también que la literatura no solamente nos cuenta historias, sino que también nos permite entender mejor lo que ocurre a nuestro alrededor y como nosotros nos contamos eso que ocurre. Lo importante es que la gente intenté llevar una mirada más humanizadora del personaje porque la literatura representa la forma en cómo sufren las personas.