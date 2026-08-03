La plaza del Parque concentró ayer buena parte de la programación familiar de las Festes de la Terra, con una tarde de juegos, música y espectáculos pensados para los más pequeños. Entre las 18 y las 22 horas, el espacio acogió la propuesta ‘Un día en familia’, con pasacalles, ciclocarros a pedal y un taller de acrobacias organizado por Acrobatik Espectáculos. La fiesta de la espuma con Piruleto abrió las actividades y convirtió la plaza en uno de los puntos más animados del centro de Vila. La programación continuó con una minidisco familiar, en la que niños y adultos pudieron bailar juntos, y concluyó con el espectáculo infantil de Cachirulo. Las actividades reunieron durante varias horas a numerosas familias y sirvieron de antesala a la procesión de Santa Maria y al primero de los ‘Concerts de la Terra’.

Actividades para toda la familia en la plaza del Parque | FOTOS DE TONI ESCOBAR