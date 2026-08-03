Festes de la Terra 2026
Actividades para toda la familia en la plaza del Parque
La plaza del Parque concentró ayer buena parte de la programación familiar de las Festes de la Terra, con una tarde de juegos, música y espectáculos pensados para los más pequeños. Entre las 18 y las 22 horas, el espacio acogió la propuesta ‘Un día en familia’, con pasacalles, ciclocarros a pedal y un taller de acrobacias organizado por Acrobatik Espectáculos. La fiesta de la espuma con Piruleto abrió las actividades y convirtió la plaza en uno de los puntos más animados del centro de Vila. La programación continuó con una minidisco familiar, en la que niños y adultos pudieron bailar juntos, y concluyó con el espectáculo infantil de Cachirulo. Las actividades reunieron durante varias horas a numerosas familias y sirvieron de antesala a la procesión de Santa Maria y al primero de los ‘Concerts de la Terra’.
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