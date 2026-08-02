Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupación en IbizaEntrevista Statuas d SalIncendio junto al aeropuertoModa en Ibiza
instagramlinkedin

Loterías

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 2 de agosto de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 2 de agosto de 2026.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 2 de agosto de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 2 de agosto de 2026 es: 16, 23, 29, 35 y 51, siendo el número clave el 5.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

Noticias relacionadas

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
  2. Manumission' vuelve en Ibiza con Mike y Claire McKay: 'Es nuestra verdadera historia de amor
  3. Extinguido un incendio forestal en Ibiza que ha afectado a la zona de s’Alqueria en Santa Gertrudis
  4. Detenido un menor tras robar 500 euros en un local y llevar fentanilo y metadona para vender
  5. Cuatro vidas centenarias vuelven al Pereyra: 'He visto cambiar mucho Ibiza, pero siempre para bien, me gusta la Ibiza que tenemos
  6. Un verano al límite en las carreteras de Ibiza y Formentera: dos muertes, vuelcos y rescates extremos
  7. Sant Antoni duplica hasta las 600 plazas el aparcamiento público de la entrada al núcleo urbano
  8. Accidente en Formentera: Un coche cae de las rocas a la playa ses Illetes

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 2 de agosto de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 2 de agosto de 2026

Interceptados 17 migrantes en Formentera tras la llegada de una nueva patera

Interceptados 17 migrantes en Formentera tras la llegada de una nueva patera

Once muertos en la segunda operación salida del verano, cuatro de ellos motoristas

Once muertos en la segunda operación salida del verano, cuatro de ellos motoristas

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

Así ha sido la fiesta de la espuma en la plaza del Parque de Ibiza

Así ha sido la fiesta de la espuma en la plaza del Parque de Ibiza

Detenido en Gipuzkoa un menor líder de la organización internacional extremista 764

La Guardia Civil rescata en Jaén a un hombre atrapado dos días en el cauce de un arroyo

La Guardia Civil rescata en Jaén a un hombre atrapado dos días en el cauce de un arroyo

Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza

Continúa el dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza
Tracking Pixel Contents