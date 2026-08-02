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Muere ahogada una mujer de 74 años en la playa de Sant Feliu de Guíxols, en Girona

En el momento del incidente había servicio de socorrismo y bandera verde en la playa

Ambulancias del SEM, en una imagen de archivo.

Ambulancias del SEM, en una imagen de archivo. / Ferran Nadeu / EPC

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Redacción

Una mujer de 74 años y de nacionalidad española ha fallecido este domingo por la tarde cuando se bañaba en la playa de Sant Pol del municipio de Sant Feliu de Guíxols, en el Baix Empordà (Girona). Con esta, son 16 las personas muertas en las playas catalanas desde que empezó la campanya de baño.

Según ha informado Protecció Civil, este domingo a las 14:10 horas el teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso de una bañista con dificultades en el agua en la zona de cala del Maset, muy cerca de la playa de Sant Pol. Ha podido ser rescatada y posteriormente trasladada hasta el punto de socorro por una embarcación de Salvamento Marítimo.

Una vez allí, evectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) le han practicado maniobras de reanimación pero no han podido hacer nada para salvarle la vida.

Se han movilizado tres dotaciones terrestres del SEM, y en el momento del incidente había servicio de socorrismo y bandera verde en la playa de Sant Pol. Los Mossos d'Esquadra han desplazado una patrulla, que se ha hecho cargo de las diligencias.

Con esta víctima, ya son 16 las personas fallecidas en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de baño. Protecció Civil insiste en la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores y recuerda que, si se detecta que una persona se encuentra en apuros o presenta dificultades dentro del agua, hay que avisar urgentemente al servicio de socorrismo o llamar al 112 para facilitar una intervención rápida.

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Entre las principales recomendaciones de Protecció Civil figuran no perder de vista a los menores en ningún momento cuando se estén bañando o cerca del agua, evitar una exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratado bebiendo agua con frecuencia. También se aconseja no bañarse si no se encuentra bien o se siente cansancio, respetar siempre el color de la bandera y las indicaciones del servicio de socorrismo en las playas, y practicar las actividades acuáticas únicamente en zonas habilitadas y con las medidas de seguridad adecuadas.

Fuente: El Periódico

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