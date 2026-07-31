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Eclipse en Ibiza

Sant Antoni acerca el eclipse a los niños con un taller de astronomía en Sa Punta des Molí

La actividad gratuita se celebrará el 11 de agosto, contará con grupos para menores de 3 a 12 años y entregará gafas homologadas y una guía de observación segura

Un niño con gafas para ver el eclipse

Un niño con gafas para ver el eclipse / Sergio G. Cañizares

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Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha organizado un taller infantil de astronomía dedicado al eclipse solar total del 12 de agosto, un fenómeno que podrá observarse desde Ibiza y que coincidirá con la puesta de sol. La actividad se celebrará el día anterior, 11 de agosto, en Sa Punta des Molí, con el objetivo de acercar la ciencia a los más pequeños de una forma didáctica, participativa y segura.

El taller, promovido por la Concejalía de Cultura y organizado por Cel d’Eivissa y El Cielo de Formentera, se dividirá en dos grupos según las edades. El primero estará dirigido a niños de 3 a 6 años, se desarrollará de 18 a 19.30 horas y dispondrá de 15 plazas. El segundo, para participantes de 7 a 12 años, tendrá lugar de 18.30 a 21 horas y contará con 60 plazas.

Cartel del taller de Sant Antoni

Cartel del taller de Sant Antoni / Ayuntamiento de Sant Antoni

La asistencia será gratuita, aunque requerirá inscripción previa debido a la limitación de aforo. El plazo se abrirá el 3 de agosto, a las 9 horas, y finalizará el día 5. La solicitud podrá formalizarse mediante el código QR incluido en el cartel de la actividad o a través del formulario habilitado por la organización.

Maquetas, cuentos y observación segura

El programa combinará explicaciones adaptadas a cada franja de edad con actividades prácticas. Los participantes aprenderán qué es un eclipse, qué tipos existen y por qué se produce, además de conocer algunas curiosidades históricas relacionadas con estos fenómenos astronómicos. Entre las propuestas figuran simulaciones mediante maquetas, sesiones de cuentacuentos para los más pequeños, una introducción a la astronomía y demostraciones sobre la manera correcta de observar el Sol.

Todos los niños recibirán un kit con gafas homologadas para eclipses y una guía ilustrada de seguridad. Los organizadores insistirán en que nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección certificada y en que las gafas convencionales y los filtros caseros pueden causar lesiones oculares graves.

Noticias relacionadas y más

El eclipse del 12 de agosto será el primero de los tres fenómenos solares consecutivos que podrán verse en España entre 2026 y 2028. Además, será el primer eclipse total visible desde territorio español en casi 120 años.

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