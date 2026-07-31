El papel de la Aemet en el incendio de la Vall d'Uixó: así condicionan la humedad y el viento el combate contra el fuego.

Combatir un incendio forestal es una tarea que va mucho más allá de la descarga de agua desde medios aéreos o terrestres. Detrás de cada decisión operativa hay una sólida base de ciencia meteorológica. En el incendio forestal de la Vall d'Uixó, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desempeña un papel clave aportando datos en tiempo real y modelos predictivos para dirigir las estrategias de extinción y garantizar la seguridad del personal sobre el terreno.

La combinación de la compleja orografía de la Serra d’Espadà, la cercanía a un mar Mediterráneo cálido y la propia energía que libera el fuego generan microclimas impredecibles. Analizamos las claves meteorológicas que marcan la evolución de este incendio.

¿Qué es la inversión térmica y por qué atrapa el humo?

En condiciones atmosféricas normales, la temperatura desciende con la altitud a un ritmo medio de 6 °C por cada kilómetro de ascenso. Hay veces que el descenso es mayor, como el sábado 25 de julio, cuando se declaró el incendio forestal de la Vall d’Uixó, que descendía a un ritmo de 10 °C por kilómetro. Sin embargo, en la Vall d'Uixó se está registrando un fenómeno conocido como inversión térmica, que provoca que el aire en capas superiores esté más caliente que en la superficie.

Esta capa cálida funciona como una "tapa" o membrana invisible que impide que el aire ascienda, y como consecuencia el humo queda atrapado, no se disperta y permanece confinado en altitudes bajas (por debajo de los 1.200 metros). Esto provoca una menor visibilidad, lo cual dificulta el trabajo de los medios aéreos y empeora la calidad del aire en los municipios y valles adyacentes.

En esta zona se están combinando dos tipos de inversión: la nocturna (por radiación), que atrapa el humo en el fondo de los valles hasta que el sol calienta el suelo, y la marina (diurna), generada por la entrada de brisas frescas del Mediterráneo por debajo de masas de aire mucho más cálidas.

Cuatro tipos de inversiones. / The COMET Program/ Aemet

Vientos catabáticos: el peligro nocturno en la montaña

El comportamiento del viento en la zona del incendio cambia de forma radical cuando cae la noche. Durante el día, las corrientes térmicas ascienden por las montañas. En cambio, de madrugada, las brisas de mar se giran a tierra dando paso a los vientos catabáticos.

Estos vientos son corrientes de aire que descienden desde las cumbres de la Serra d'Espadà hacia el fondo del valle. Este flujo descendente obliga a los retenes a adaptar constantemente sus maniobras.

Dinámica del viento en la Serra d'Espadà: a diferencia del día, por la noche el viento gira a brisa de tierra con corrientes catabáticas descendentes hacia el fondo del valle. / The COMET Program / Aemet

Bruscos cambios de humedad a pocos metros de distancia

La humedad relativa es uno de los factores más críticos para frenar el avance de las llamas. En el escenario de la Vall d'Uixó, la humedad varía drásticamente según la cota de altitud y la orientación de la ladera. Por ejemplo, en puntos como Artana se han llegado a registrar niveles de humedad del 62 % en zonas bajas, mientras que al ascender tan solo 300 metros en la vertical, la humedad caía drásticamente hasta el 35 %.

La humedad prevista la madrugada del 29 de julio a las 04:00 horas. / Aemet

Estas severas variaciones en distancias tan cortas implican que cada flanco del incendio requiere una estrategia de ataque completamente diferente, haciendo indispensable la presencia de meteorólogos en los Puestos de Mando Avanzado para interpretar los modelos en tiempo real.

Evolución del incendio

Avanzan de forma favorable los trabajos en el incendio forestal de la Vall d'Uixó, que ya alcanza una superficie de 9.600 hectáreas afectadas y un perímetro de 82 kilómetros. A pesar de que los equipos de extinción todavía no dan el fuego por estabilizado, en la jornada de ayer se logró consolidar alrededor del 70 % del perímetro

La reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) celebrada ayer por la tarde acordó levantar la orden de evacuación de Alfondeguilla, Chóvar y Sueras, lo que permitió la vuelta a sus domicilios a alrededor de 1.800 vecinos.

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No obstante, por razones de seguridad y necesidades operativas, la orden de desalojo se mantiene para cerca de 5.200 personas al menos hasta las 23:59 horas de hoy, 31 de julio. Las poblaciones y zonas que continúan evacuadas son los municipios de Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo y Tales; la pedanía de Artesa (Onda) y las urbanizaciones Solaig, Montserrat y Peña Negra en Betxí.

Fuente: Levante - EMV