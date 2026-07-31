Ojo al eclipse: "La retina puede dañarse sin dolor durante el eclipse y los síntomas aparecer horas después"

El eclipse solar del próximo 12 de agosto ofrecerá una imagen excepcional, pero también puede ocultar un riesgo difícil de percibir: la retina puede sufrir daños sin provocar dolor y las primeras alteraciones visuales pueden aparecer varias horas después, cuando la lesión ya se ha producido y puede ser irreversible.

La Unidad de Oftalmología del Grupo Policlínica de Ibiza ha hecho un llamamiento a extremar las precauciones durante la observación del fenómeno. Los especialistas recuerdan que mirar directamente al Sol, incluso durante unos segundos y aunque esté parcialmente cubierto por la Luna, puede provocar una retinopatía solar. «La retina puede dañarse sin experimentar dolor y los síntomas pueden aparecer más tarde, cuando la lesión ya se ha producido», advierte la doctora Martina Septiembre, oftalmóloga de la Clínica Vila Parc.

Esta ausencia de una señal inmediata de alarma convierte la exposición en especialmente peligrosa. La retina no dispone de receptores del dolor capaces de advertir en el momento de que se está produciendo una lesión. Una persona puede apartar la mirada creyendo que no ha ocurrido nada y comenzar a notar después visión borrosa, manchas oscuras o deformaciones en las imágenes.

Un daño que puede producirse en segundos

La exposición directa a la radiación solar desencadena un mecanismo fototóxico que afecta a las células de la retina. Según la especialista, la lesión puede aparecer en apenas unos segundos si no se utiliza una protección adecuada. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran los escotomas, percibidos como manchas oscuras en la zona central del campo visual; la pérdida de agudeza visual; la fotofobia o sensibilidad excesiva a la luz; la alteración de los colores y las metamorfopsias, que hacen que las líneas rectas parezcan onduladas o deformadas.

El hecho de que el Sol esté parcialmente oculto no elimina el peligro. Durante las distintas fases del eclipse continúa emitiendo una radiación capaz de lesionar el ojo. Además, la disminución de la luminosidad ambiental puede hacer que la pupila se dilate y permita la entrada de una mayor cantidad de radiación.

Las gafas de sol convencionales no sirven para observar el eclipse, por muy oscuras que sean. Tampoco ofrecen una protección segura los cristales ahumados, las radiografías, los filtros fotográficos, los discos compactos ni otros sistemas caseros.

Solo gafas certificadas

La forma segura de contemplar el fenómeno es utilizar gafas o visores solares que cumplan la norma EN ISO 12312-2 y lleven el correspondiente marcado CE. Los especialistas recomiendan adquirirlos con antelación y comprobar que no tengan arañazos, perforaciones o desperfectos.

Incluso con protección homologada, aconsejan realizar observaciones breves e intermitentes y apartar la vista ante cualquier deslumbramiento o molestia.

Las cámaras, telescopios y prismáticos requieren filtros solares específicos colocados en la parte frontal del instrumento. Mirar a través de uno de estos dispositivos utilizando únicamente las gafas de eclipse puede concentrar la radiación y multiplicar el riesgo de lesión.

La vigilancia de los menores será especialmente importante. Los adultos deberán comprobar que utilizan correctamente las gafas, que no se las quitan mientras miran al cielo y que no recurren a objetos improvisados.

Qué hacer si aparecen síntomas

Tras el eclipse, cualquier alteración de la visión debe tomarse en serio, aunque no exista dolor. La aparición de visión borrosa, manchas centrales, líneas deformadas, cambios en la percepción de los colores o una sensibilidad intensa a la luz requiere una valoración oftalmológica urgente.

Los especialistas recomiendan acudir a las urgencias de un centro hospitalario si se detecta alguno de estos síntomas. No conviene esperar a que desaparezcan por sí solos, ya que el retraso puede dificultar la evaluación de una lesión que, en determinados casos, puede dejar secuelas permanentes.

El eclipse tendrá una duración total aproximada de un minuto y 48 segundos y será especialmente relevante en Baleares y el norte de la Península. Será el primero de una serie de tres grandes fenómenos solares: otro eclipse total tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y uno anular cerrará el ciclo el 26 de enero de 2028.

La recomendación médica es clara: disfrutar del acontecimiento sin improvisaciones. El peligro no siempre avisa con dolor y, cuando la vista comienza a mostrar que algo va mal, el daño puede haberse producido ya.